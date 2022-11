Podívejte se na Mapu projektů EU

Firma NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s., je dobře zavedená jak na českém, tak i zahraničním trhu. „Vyrábíme nábytek jak pro domácnosti, tak pro firmy. Portfolio našich zákazníků je velmi široké. Například jsme vybavili zhruba tisíc showroomů automobilek po západní Evropě. Zhotovili jsme také pracovní stoly pro společnost vyrábějící drahé elektronové mikroskopy. Tyto naše stoly jsou v mnoha univerzitách a na vědeckých pracovištích po celém světě. Je to pro nás obrovská prestiž,“ říká předseda správní rady zmíněné nábytkářské firmy Jan Pehal.

Podle jeho slov si zákazníci vybírají jejich firmu pro vysokou kvalitu výrobků a také pro široký výběr materiálů, barev, designů i rozměrů. „Můžeme říci, že u nás nikdy nejsou dvě zakázky stejné. Abychom se v množství zakázek vyznali a dokázali i nadále vyrábět ve vysoké kvalitě a bez chyb, byla potřeba digitalizace všech procesů ve firmě zcela klíčovou záležitostí,“ načrtl svůj pohled.

Podle jeho slov ale na trhu nenašli software, který by pomohl jejich používané systémy sjednotit. Vznikl tak projekt ve více něž 20milionové hodnotě s výrazným přispěním fondů EU. „Díky evropské dotaci jsme mohli pro naši firmu nechat vyvinout vlastní software, jenž nyní pomáhá složité procesy ve výrobě řídit a zefektivnit,“ zdůraznil Pehal.

Digitalizace přinesla samá pozitiva

Na obrazovce počítače přitom kliká na jednu z dlouhé řady zakázek, aby představil, jak podrobný přehled o ní každý ve firmě nyní má kdykoliv po ruce. „Je tam přesně uvedeno, kdo na které části a od kdy do kdy pracoval, jsou tu i podrobné nákresy s rozměry jednotlivých dílů. Personál vidí i termíny, komu, kam a kdy volat, až bude celá zakázka hotová,“ vyjmenovává Pehal příklady.

Jedním dechem přitom dodává: „Dříve měl každý zaměstnanec po ruce pouze informace, které se bezprostředně týkaly jeho práce. Díky novému softwaru má teď všechny informace o zakázce, celém procesu výroby, ale i o zákazníkovi. Může proto pružněji reagovat.“

Nové technologie a digitalizaci si pochvaluje zaměstnanec Petr Kadlčík. „Všechno je to teď mnohem jednodušší,“ komentuje situaci. Na dotykovém displeji ukazuje podrobný nákres skříňky, kterou kompletuje. Na obrazovce mu svítí aktuální požadavek zákazníka na změnu v nábytkovém kování, jež se chystá namontovat. „Za den tu zkompletuji v průměru třicet až pětatřicet skříněk,“ přibližuje svoji práci. „Pracuji tu už 29 let. A už bych neměnil,“ přiznává s úsměvem.

Vymýšlejí, jak uspořit energie

Digitalizací však proces modernizace ve firmě zdaleka nekončí. „Na CNC stroje hodláme nasadit elektronická čidla. Budou monitorovat spotřebu energie v průběhu dne, abychom zjistili, nakolik jsou efektivně využívané a mohli podle toho proces výroby přizpůsobit,“ netají Jan Pehal. Jeho otec Jaroslav Pehal, jenž firmu NADOP zakládal společně se svou rodinou, nastínil další opatření: „Právě realizujeme s dotační podporou montáž fotovoltaického systému o výkonu 220 kWp. Napomůže nám to eliminovat alespoň část zvýšených nákladů na energie.“

Současná doba podle něj ostře kontrastuje s počátky jejich společnosti. „S odstupem času hodnotím naše začátky jako úsměvné. Tehdy se nám zdálo všechno složité, byť to bylo vlastně jednoduché. Byla obrovská poptávka, díra na trhu a prakticky žádná konkurence. Měli jsme tak možnost vybudovat společnost postavenou na silných a pevných základech,“ přemítá Pehal starší.

Podle něj se postupným rozšiřováním portfolia výrobků a zákazníků staly veškeré procesy v jejich společnosti složitými. „Změna v řízení tak byla velmi potřebná. Bylo nutné všechny informace sloučit do jednoho systému. A využít pro to dotační podporu byl správný krok,“ je přesvědčen.

Digitalizace zvýšila naši konkurenceschopnost, míní šéf nábytkářské společnosti

Snaha udržet krok s domácí i zahraniční konkurencí přinutila ryze českou rodinnou firmu NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s. přistoupit k digitalizaci procesů ve firmě. Na tu jí přispěla zhruba sedmi miliony korun dotace z Evropské unie. Přínosy projektu zmíněné společnosti z Ořechova u Brna zhodnotil její předseda správní rady Jan Pehal.

Jan Pehal, předseda správní rady NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.Zdroj: Deník/Eva Bártíková; se svolením MMRSídlíte v Ořechově u Brna, kde máte vzorovou prodejnu nábytku a také nábytkářskou výrobu. Jaké je portfolio vašich zákazníků a na jakou výrobu se specializujete?

Máme tři typy zákazníků. Za prvé se jedná o ty tuzemské, kteří navštíví naši prodejnu v Ořechově a chtějí si vybavit svůj interiér luxusním nábytkem na míru. Dále jsme vytvořili síť profesionálních obchodních partnerů po ČR, kteří provozují své showroomy s naší nábytkovou kolekcí. A poslední, neméně důležitou skupinou jsou velké a speciální projekty v ČR i zahraničí, jako jsou autosalony, hotely, zdravotnická zařízení či módní butiky.

Z EU se vám podařilo získat finanční podporu na projekt digitální transformace procesů ve společnosti. Co bylo jeho hlavním cílem a co se jeho realizací změnilo?

Za tuto finanční podporu jsme velmi rádi. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit naši konkurenceschopnost. Jak jsem již zmínil, působíme také v zahraničí, kde je velmi silná globální konkurence. Proto je zcela zásadní implementovat moderní technologie i do tak tradičních odvětví, jako je výroba nábytku. Díky digitalizaci se nám podařilo zjednodušit interní procesy, zkrátit výrobní časy, a tedy snížit nákladovost.

Projekt jste realizovali v letech 2018–2019. Jak na digitalizaci reagovali zaměstnanci a jaké další přínosy projektu jste zaznamenali?

Změna zažitých procesů ve firmě je vždy výzva. Jsme na trhu 32 let a někteří naši zaměstnanci jsou s námi od založení. Jsou to profesionálové. Proto bylo nutné tyto klíčové osoby do projektu zahrnout a zohlednit jejich potřeby. Jakmile nový systém začal přebírat část rutinních činností za ně, získal si i jejich důvěru. Díky tomuto projektu si všichni uvědomili, že je nutné s digitalizací pokračovat i nadále a prohlubovat oblasti jejího využití.

Jak vnímáte konkurenci v současném nábytkářském průmyslu? Čím se snažíte své zákazníky zaujmout?

Konkurence je silná. Od truhlářů přes bytová studia až po velké nadnárodní řetězce. Řekl bych však, že se tím netrápíme. Soustředíme se hlavně na naši práci. Aby byla kvalitní, aby nás těšila a abychom získávali pozitivní zpětnou vazbu od zákazníků. Uvědomujeme si, že jsme lokální firma a náš úspěch je založen především na důvěře. Věříme, že když s námi zákazník jedná, tak cítí, že nám na něm skutečně záleží.

Z čeho máte ve vaší firmě největší radost a jaké máte plány do budoucna?

Máme tu velmi dobrý kolektiv. Těší mě pracovat s lidmi, kterým záleží na odvedené práci a mohu se na ně spolehnout. Do budoucna bychom chtěli pokračovat v trendu digitalizace a modernizace výrobních procesů. Zvýšení efektivity a udržení kvality je náš jednoznačný cíl.

Jste rodinná firma. Můžete to přiblížit?

Ve firmě, kterou založili mí rodiče s příbuznými, jsem vyrůstal odmalička. Často říkávám, že mám dva sourozence – sestru a firmu. Od otce jsem se hodně přiučil. Třeba jak komunikovat s lidmi. Je to o vzájemné důvěře a o daném slovu, které se nemění a platí. Snad i proto, že jsme schopni si vzájemně na rovinu říkat i nepříjemné věci, máme ve firmě tým, který táhne za jeden provaz.

