/FOTO, VIDEO/ Jako ředitelka zámku ve Slavkově u Brna působí Eva Oubělická už přes osm let, nyní se však rozhodla pro změnu. „Odchází na vlastní žádost k poslednímu listopadu tohoto roku. Pod jejím vedením se zámek, příspěvková organizace města, stal uznávanou institucí, která plně využívá svůj potenciál cestovního ruchu. I přes nepříznivou covidovou dobu se jí podařilo zájem návštěvníků a partnerů pořádajících nejrůznější akce nejen udržet, ale naopak ještě zvýšit,“ ocenila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Připomněla organizaci a kvalitativní posun takových akcí jako je Veteranfest, největší setkání majitelů veteránů. „Patří mezi ně také vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova, pod taktovkou zámku jsou i četné jarmarky, food festival To nejlepší z Moravy nebo i městské akce jako například Dny Slavkova. Zámek je v hledáčku významných promotérů, kteří dokážou do Slavkova přitáhnout jména světových i tuzemských hvězd. Nejen to je práce, za kterou chceme paní ředitelce velmi poděkovat a popřát jí, aby se jí v novém působišti dařilo přinejmenším tak dobře jako ve Slavkově,“ sdělila mluvčí.

Dosavadní ředitelka plánuje odchod až po konci letošní nabité sezóny, kterou s celým týmem připravovala. „Věřím, že kultura ve Slavkově a naše akce budou i nadále vyhlášené nejen na jižní Moravě a rozhodně budu velmi ráda zámek i město navštěvovat také v dalších letech,“ doplnila ředitelka.

Na roky strávené na zámku bude ráda vzpomínat. „Téměř devět let mé práce zde bude pro mne vždy skvělým obdobím plným nezapomenutelných událostí a zážitků,“ shrnula Oubělická.

Zdroj: Zámek Slavkov

Město zveřejnilo výběrové řízení, přihlášky je možné podávat do konce srpna. Následovat bude osobní pohovor, který se pravděpodobně uskuteční šestého září. „Cílem je, aby si nástupce převzal agendu ještě pod dozorem paní Oubělické,“ dodala Slámová.