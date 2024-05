/PROGRAM/ Koncert Lake Malawi, sportovní aktivity i vědecká show. Mimo jiné i toto zažijí v sobotu pětadvacátého května účastníci Festivalu Uprostřed města na Masarykově náměstí ve Vyškově. Součástí letošního ročníku bude i oficiální zahájení turistické sezony, akce začne v deset hodin dopoledne.

Hlavní tahák festivalu jsou především Lake Malawi s Albertem Černým. | Foto: Tomáš Gal

Už v dopoledních hodinách zaplní náměstí a přilehlé ulice místní spolky a organizace, které dostaly prostor a připraví pro příchozí nejrůznější činnosti a zábavné úkoly.

Program Festivalu uprostřed města 2024 ve Vyškově. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Město Vyškov

„Děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhy, různé soutěže, taneční battle nebo si s basketbalisty zaházet na koš. Přichystaný bude i žonglérský workshop. V infocentru pak bude pokračovat až do šestnácti hodin výtvarná dílnička zaměřená na malování putovních kamínků,“ přiblížila vedoucí Turistického informačního centra Michaela Štěrbová.

K programu pro děti doplnila, že odpoledne se nejmladší publikum může těšit na hlavním pódiu na zábavnou balonkovou show vyškovské animátorky Jitka baví děti.

„Letošní novinkou bude i pojízdná laboratoř brněnského Vida! science centra a jejich vědecká show přímo na pódiu. Samozřejmostí bude i otevřená vyhlídka na radniční věži od desíti do šestnácti hodin. Do festivalového dění se zapojí i MAS Vyškovsko, Maják Vyškov, Základní umělecká škola Vyškov i ZOO Park a Hvězdárna Vyškov,“ informovali zástupci vyškovské radnice v tiskové zprávě.

Hlavním tahákem bude Lake Malawi

Koncertní část programu odstartuje kapela Romstar Vyškov. Její největší a nejznámější hit Kde jsi včera bol má na YouTube už třináct milionů zhlédnutí.

Zdroj: Youtube

„Dalším festivalovým interpretem budou anglicky zpívající indie rockeři The Silver Spoons, kteří se na české scéně pohybují od roku 2013 a jejichž nápaditá hudba překvapí nejednoho diváka,“ upozornila ředitelka Městského kulturního střediska Viera Maňásková.

Zdroj: Youtube

Největším lákadlem festivalu však bude třinecká skupina Lake Malawi s frontmanem Albertem Černým, který se proslavil už se svou první kapelou Charlie Straight. Vystoupí od tři čtvrtě na devět večer.

Zdroj: Youtube

Před pěti lety se Lake Malawi s písní Friend of a friend dokonce zúčastnili i známe Eurovision Song Contest v Tel Avivu. „Po skončení koncertu bude festival pokračovat až do půlnoci pohodovou after party s DJ v Dobrovského ulici,“ dodala Maňásková.