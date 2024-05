/FOTO, VIDEO/ Desítky živých soch v souznění s desítkami soch barokních v kulisách parku zámku Slavkov-Austerlitz. Takový zážitek slibují pořadatelé unikátního festivalu, který zvou už v sobotu pětadvacátého května od čtrnácti do osmnácti hodin.

Festival přilákal už předloni do slavkovského parku tisíce návštěvníků. Tvůrci z různých zemí také tehdy předvedli své dechberoucí umění. | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Jedinečnost celé akce spočívá především ve spojení umění živých soch a bodyartu - malby na tělo, kdy můžete prakticky v přímém přenosu sledovat vznik uměleckého díla. Umělci představující živé sochy a uznávaní bodyart malíři k nám zavítají nejen z České republiky, ale iz nejrůznějších zemí světa,“ informovali organizátoři.

Zdroj: Youtube

Krása areálu zámeckého parku ve francouzsko-anglickém stylu podle nich ještě víc podtrhne pestrost a originalitu událostí. „Stanete se součástí poroty, která rozhodne o mezinárodním vítězi klání o nejlepší živou sochu a nejlepšího bodyart umělce. Můžete se těšit na koncert kapely The Shookies, která vystoupí během festivalu. V doprovodném programu je zahrnuta dětská zóna, soutěže pro veřejnost, food zóna a řemeslný jarmark,“ vyjmenovali pořadatelé.

Základní vstupní bude na místě za dvě stě korun na osobu. Snížené za sto padesát platí pro důchodce od pětašedesáti let, děti a mládež od tří do osmnácti let, dále pak pro studenty do šestadvaceti let po předložení potvrzení o studiu a osoby se ZTP/P po předložení platného průkazu. Děti do tří let a doprovod osob ZTP/P mají vstup zdarma.

Možnost k zakoupení vstupenek za výhodnější cenu získali lidé v online předprodeji . Plné vstupní takto stojí sto šedesát korun, snížené pak sto dvacet.

Program festivalu 14:00 až 17:45 – Bodyart (nádvoří)

14:00 až 15:30 – Živé sochy (zámecký park)

15:30 až 16:15 – kapela The Shookies (pódium)

16:15 až 17:45 – Živé sochy (zámecký park)

18:00 – Vyhlášení jednotlivých soutěží: nejlepší živá socha, nejlepší bodyart, divácká soutěž (podium)

14:00 až 18:00 – Food zóna, dětská zóna, fotosoutěž

