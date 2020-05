Se změnami musejí už od pondělí počítat návštěvníci Územního pracoviště finančního úřadu ve Slavkově u Brna. Pro zájemce byl dříve přístupný každý všední den.

„Stávající útvary a zaměstnanci se však fyzicky přestěhují do okresního pracoviště ve Vyškově. To slavkovské tak kvůli tomu bude plně fungovat v takzvaném režimu 2+2. Znamená to, že bude otevřeno vždy v pondělí a ve středu od osmi do sedmnácti hodin,“ informoval ředitel Sekce řízení úřadu David Stančík.