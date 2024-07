/FOTOGALERIE/ Kroužek pro nejmenší v Letonicích zažil v uplynulých dnech svůj první „Fotbalový kemp“. Do výchovy nové generace fotbalistů se totiž v obci na Vyškovsku pustila místní Tělovýchovná jednota (TJ). Ta organizuje pravidelné tréninky a připravuje další akce.

„Již před rokem vznikla myšlenka založení fotbálku pro nejmenší, postupně nám do kroužku dochází stále více dětí. Celou zimu byly dvakrát týdně pořádány tréninky v místní tělocvičně základní školy. Postupně se celá skupinka začala formovat a dostávat určitý řád a pravidelnost v opakování určitých aktivit. Hned jak se ukázalo pěkné počasí, tak byly veškeré aktivity přesunuty na místní fotbalové hřiště TJ Letonice,“ popisoval začátky kroužku organizátor Michal Skoupý.

Pravidelnost tréninků a aktivit pokračuje dvakrát týdně. „Již během dvou jarních měsíců byl vidět obrovský pokrok, co děti dokázaly a s jakým nadšením přistupují k vymyšleným aktivitám a dokáží společně spolupracovat a chovat se koordinovaně,“ doplnil Skoupý.

Postupně se tak začala rodit myšlenka uspořádání „Fotbalového kempu“ pro nejmenší. V první řadě byla vytvořena anketa mezi rodiči, zda bude o takovou akci zájem a nakonec začali přípravy na organizaci. Cesta to však nebyla snadná.

„Stanovení vhodného termínu, hledání sponzorů, vymýšlení společných dresů, zajištění stravy, společných aktivit a celé to nějak společně koordinovat. Pro nás všechny organizátory to bylo něco nového, ale již nyní můžu říci, že to byla obrovská zkušenost a zároveň velký závazek, aby celá akce byla bezproblémová s ohledem na průměrný věk dětí, který se nyní pohybuje okolo dvou a půl až šesti let,“ popsal Skoupý.

Nachystali i letní kino

Akce se uskutečnila od pátku osmadvacátého do neděle třicátého června na fotbalovém hřišti v Letonicích. Celkem se na kempu vystřídalo jednadvacet dětí.

„V pátek jsme začali v odpoledních hodinách stavět stany a budovat zázemí. Pro některé rodiny to bylo první společné stanování a bylo vidět, jak si to všichni užívají. V půl šesté odpoledne bylo oficiální zahájení, slavnostním předáním dresů všem účastníkům a konečně nám mohl začít první tréninkový blok završený společným fotbálkem „všichni za balónem“ a následovalo společné opékání buřtů. Večer bylo pro děti nachystáno letní kino,“ shrnul organizátor.

Druhý den ráno začínal klasicky, společnou rozcvičkou a snídaní. Následoval druhý tréninkový blok a před obědem byla naplánována společná vycházka k místnímu rybníku, kde si účastníci užili spoustu zábavy během cesty. Po společném obědě většina dětí odcházela domů na poobědový odpočinek.

„Znovu jsme se potkali před šestnáctou hodinou, kdy byly stále teploty kolem třiceti stupňů. A proto musela být pro děti obratem připravena vodní skluzavka a malý bazének na osvěžení, které využilo i několik nás z dospělých. Celé odpoledne se neslo v duchu zábavy, zdravotní výchovy a společných her. Před večeří byl třetí tréninkový blok opět zakončen společným fotbálkem dětí a dospělých – chvílemi to vypadalo, že rodiče to berou vážněji něž děti, ale nakonec celé utkání skončilo remízou a všichni byli příjemně sportovně unaveni,“ popsal Michal Skoupý.

Předali pamětní medaile

Po večeři bylo pro děti znovu nachystáno letní kino. Po rozcvičce a snídani pokračovalo nedělní dopoledne čtvrtým a zároveň posledním tréninkovým blokem, kdy pořadatelé dětem předali pamětní medaile za účast na kempu včetně upomínkových předmětů od sponzorů.

„Tímto bych chtěl všem sponzorům a všem, kdo se na celé organizaci podíleli, poděkovat za bezproblémový průběh a věřím, že to můžeme považovat za vydařené zahájení snad prvního ročníku „Fotbalového kempu“ pro nejmenší v Letonicích. Názory co nyní slýcháme, tomu napovídají,“ prohlásil organizátor.

Od září zahájí fotbalový kroužek nové tréninky, bude pokračovat v myšlence rozvoje dětí a vytváření společných aktivit.

Práci s dětmi se aktuálně věnují čtyři trenéři. „Snažíme se postupně pořizovat nové vybavení pro děti a budeme rádi za další podporu a případný zájem být součástí našeho týmu a zapojení dalších dětí,“ dodal Skoupý.

Tréninky budou pokračovat od třetího září, vždy každé úterý a pátek od sedmnácti do osmnácti hodin v areálu TJ Letonice. V případě zájmu mohou lidé kontaktovat organizátory přes Tělovýchovnou jednotu nebo návštěvou přímo na tréninku.