Co vám aktuálně chybí?

Máme extrémní množství věcí typu oblečení, potraviny, drogerie a tak podobně. V neděli se hodně sháněl stavební materiál. Latě, hřebíky. A střešní tašky, protože v části obcí se už mohou pokládat na střechy. Plachty už třeba ne, ty byly potřeba hlavně v sobotu. Taky aktuálně poptáváme dost specifické věci, hlavně ochranné pomůcky pro dobrovolníky, třeba opalovací krémy, sluneční brýle. Někdo chtěl dokonce i slunečník k infostanu.

Jak se pak potřebné věci dostanou do zasažených obcí?

V obcích máme své koordinátory. Oni jsou v kontaktu s informačním centrem, které zřizuje kraj, a také obchází a zjišťují, co je potřeba. Pak nám dávají vědět a my to zprostředkujeme. Pokud věc nemáme, vyvěsíme poptávku na Facebook nebo se podíváme do seznamu nabídek, které nám přichází. Takže obvoláváme lidi, sháníme, posíláme tam, kde je to třeba.

Takže s jednotlivými centry jste v neustálém kontaktu?

Ano. Máme speciální buňku, která řeší jen tohle. Přijímá hovory z obcí, dává úkoly do našeho skladu. Zadává úkoly lidem, kteří koordinují dobrovolníky, ti pak jezdí do potřebných oblastí a tak dále.

Komunikujete i přímo s Jihomoravským krajem?

S krajem jsme se domluvili, že sklad materiálu bude tady. Jinak je komunikace spíše taková, že oni občas přesdílí nějaké naše příspěvky a my se snažíme dívat, co postují oni. Aby to nějak fungovalo dohromady. Máme také kontakty na hodonínský krizový štáb, takže s nimi se bavíme.

Byla jste se podívat v zasažených oblastech?

Byla jsem v Hruškách, v neděli ráno. Bylo hrozně hezké vidět, jak se to tam pohnulo, protože fotky, které jsem viděla v médiích, vypadaly naprosto šíleně. Teď už tam bylo hodně lidí, střechy byly zaplachtované. Vypadalo to, že tam je takový čilý ruch. Bylo dobré pozorovat, že lidé chtějí pomoct a práce se děje.

Jak se odsud dobrovolníci dostanou do lokalit, kde jsou třeba?

Dostali jsme nabídku od firmy Kordis. Máme tu několik autobusů i s řidiči a ve spolupráci s nimi nám dá obec vždy vědět, že potřebuje poslat dobrovolníky. Ti se nám tu shromáždí a autobus je do vsi odveze.

Kolik dobrovolníků tady zůstává?

Asi padesát, spíš nižší desítky. Ještě v sobotu to bylo o polovinu méně.

Odkud přijíždí dobrovolníci?

Máme tu lidi ze všech koutů České republiky. Od Plzně přes Ústí nad Labem až po Brno. A samozřejmě hodně místních.