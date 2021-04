„Procházejí takzvaným komplexním polním výcvikem a na něj navazujícím odborně taktickým certifikačním cvičením. Oba slouží k finálnímu sladění jednotky, které zároveň ověří, zda vojáci správně použijí vše, co se pro misi v Mali dosud naučili. V Africe budou mít půl roku na starosti ostrahu velitelství výcvikové mise Evropské unie či doprovody důležitých osob,“ informoval za Velitelství výcviku a Vojenskou akademii Vyškov Ladislav Kabát.

Účastníci výcviku se kvůli misi učí práci s novou technikou. „Jako dělostřelci jsme zvyklí na jiný typ vojenské techniky, než jsou lehká obrněná vozidla, používaná v této zahraniční operaci. Museli jsme se s nimi sžít, stejně jako s taktickými drily, které běžně používají mechanizované jednotky,“ přiblížil velitel úkolového uskupení Radek Miriťuk.

V Mali je čeká především střežení velitelství mise v hlavním městě Bamako a výcvikové základny v Koulikoro. „Jejich běžným úkolem je přitom palebná podpora mechanizovaných jednotek prostřednictvím samohybných kanónových houfnic DANA. Dělostřelci jsou cvičeni zkrátka k tomu, aby s technikou dokázali co nejrychleji zaujmout vhodné palebné pozice, co nejpřesněji zasáhli požadovaný cíl ve velké vzdálenosti, na který vlastně nevidí, a v případě potřeby se následně stáhli do bezpečného prostoru,“ vysvětloval jejich účel Kabát.

Podle Miriťuka se obvykle nepohybují v první linii. „Pro naši běžnou činnost není tak důležité ovládnutí bojových drilů používaných v přímém kontaktu s nepřítelem nebo například taktiku pohybu v zastavěných prostorech. Stejně tak standardně nedoprovázíme konvoje, nestřežíme významné objekty a neprovádíme patrolování, což jsou znovu činnosti vyžadující odlišné taktické postupy,“ doplnil velitel.

Mám respekt, ale těším se

Hlavní bojovou technikou dělostřeleckého oddílu jsou zmíněné samohybné kanónové houfnice DANA a lehké pozorovací průzkumná vozidla LOS. V Africe se však ujmou řízení několikanásobně lehčích vozidel. „Iveca pro nás ale úplně neznámá nejsou, protože jejich průzkumnou verzi používá 131. dělostřelecký oddíl. Nicméně, moji řidiči i střelci operátoři museli projít školeními tento specifický typ techniky, která trvala několik týdnů, než se s vozidlem dobře sžili,“ vysvětloval Miriťuk.

Vojáci vnímají misi jako možnost získání cenných zkušeností. „Je to má první mise, hodně od ní očekávám. Mám z ní respekt, ale těším se. Dost jsme na sobě zapracovali a myslím, že jsme dobře připraveni. Hodně vděčíme kolegům, kteří již v Mali byli, předávají nám maximum zkušeností a působí i tady při výcviku jako rozhodčí, kteří pečlivě hodnotí, jak si poradíme s jednotlivými rozehranými situacemi,“ zdůraznil jeden z účastníků výcviku.

Zmínil také, že ho jako člověka obohatí zkušenosti z práce v mezinárodním prostředí a v misi se také seznámí s úplně jinou kulturou a mentalitou. Z devadesátičlenného kontingentu vyráží do zahraniční mise poprvé víc než polovina. Ostatní za sebou už mají nasazení v Afghánistánu, na Balkáně nebo právě v Mali.