„Dříve jsem působil na Vysočině, odkud také původně pocházím, ale nyní již desátým rokem fotografuji krásnou jižní Moravu. V minulosti jsem se také soustředil především na leteckou fotografii, tato kniha však bude nově složená jak z pohledů shůry, tak z pohledů pozemských,“ uvedl Vošický.

Do fotografií se podle vlastních slov snažil vnést své vidění světa. „Konkrétně ve Slavkově jsem jich pořídil celou škálu od leteckých až po ty pěší a to ve všech ročních obdobích. Co se zaměření týče, pak se jedná nejen o památky, ale i krajinné detaily,“ doplnil fotograf.

V knize zájemci objeví notoricky známá místa jako slavkovský zámek. Vošický se ale snažil ukázat město i z netradičnější perspektivy. „Vždy totiž objevuji nové a neotřelé pohledy. V dnešní době fotografické mánie to je sice poměrně těžké, přesto se takové příležitosti najdou. Vždy mám velikou radost, když se podaří objevný snímek, který překvapí i místní obyvatele,“ zdůraznil. Výsledky jeho práce to podle něj dokazují.

S fotografem spolupracuje také vedení Slavkova. „Rádi jsme přijali nabídku na prezentaci našeho města v jeho knize s tím, že fotografie, které pro ni vznikly, můžeme používat i jako reprezentační fotografie města. Použili jsme je například na nabídce turistických okruhů, které jsme chtěli prezentovat na zahájení sezóny a pevně věříme, že je letos ještě představíme,“ informovala slavkovská mluvčí Veronika Slámová.

Se svým fotoaparátem přitom obcházel místa po celé jižní Moravě. „Mám ji nafocenu za ta léta téměř celou od nejmenší vesničky, přes města až po zajímavá místa. Dojem na mě udělala celá, ale zvláště na mě zapůsobila její pestrost, proto jsem zde ostatně nakonec i zůstal,“ zdůraznil fotograf.

Obyvatelé Slavkova, ale i dalších měst a obcí, které Vošický zvěčnil svým fotoaparátem, si na možnost obdivovat fotografie v plné kráse ještě počkají. „Kniha sice byla plánována k vydání na podzim letošního roku, ale vzhledem k současné složité situaci uvidíme, jestli se to takto stihne. Po vydání bude kniha, stejně jako to už bylo u předchozích titulů, k dostání v celé obchodní síti, případně na obcích a městech,“ dodal Vošický.