Zelená elektřina pro koupaliště, zámek nebo školy ve Slavkově u Brna. Umožnit to má projekt městské fotovoltaické elektrárny na kotelně Zlatá Hora, který schválili slavkovští radní. Reagují tím i na nový zákon o komunitní energetice.

Budova kotelny na Zlaté Hoře ve Slavkově u Brna. | Foto: Město Slavkov u Brna

„Postupně řešíme možnosti zlepšení energetiky ve Slavkové a nyní primárně v městských budovách. Mezi další taková opatření patří zateplování půdy nebo výměny světel na školách,“ sdělila mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Výhodou střechy kotelny je vhodné umístění s dostatečným přístupem ke slunci pro fungování elektrárny. Zákon o komunitní energetice navíc umožňuje, aby takto vyrobená energie putovala do městských budov nebo do dalších odběrových míst. To jsou v tomto případě právě zámek, školy a koupaliště.

Zvažované místo má navíc už z minulosti povolení pro napájení do sítě. „Právě to je nyní asi pro mnoho institucí nebo lidí, kteří si chtěli spustit fotovoltaickou elektrárnu, velký problém. Povolení u nás souvisí s původně plánovanou kogenerační jednotkou,“ vysvětlila mluvčí.

Město zažádá o dotaci

Vše je teprve ve fázi objednání projektu. Jeho autoři určí další podrobnosti jako například počet panelů, konstrukci a podobně. Až po dokončení projektu město zažádá o dotaci.

„Ještě tedy nemůžeme říct, kdy přesně elektrárnu naistalujeme, ale půjdeme krok po kroku,“ dodala Slámová.

Komunitní energetika má podporu ze strany státu. „Zavedení jednoduchého sdílení vlastní vyrobené energie bez zbytečné administrace je zásadní z řady nezbytných nástrojů k rychlému rozvoji čistých domácích obnovitelných zdrojů,“ prohlásil Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Záměr využití fotovoltaické elektrárny přitom už v regionu ohlásily například i Kozlany. Instalaci tam plánují na střechy dvou obecních budov. S realizací v obci na Vyškovsku počítají v následujícím roce, více čtěte ZDE.