„První týden se jim věnovali instruktoři Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy. Ti se zaměřili nejprve na výsadkovou a poté střeleckou přípravu. Kadeti pak pod dohledem absolvovali přeškolení na padák, pozemní výsadkovou přípravu a výcvik ve slanění z vrtulníku,“ bilancovala mluvčí vojenské akademie Monika Nováková.

Na střelnici v přilehlém výcvikovém prostoru Březina se seznámili s útočnou puškou, pistolí a samopalem Scorpion. „Tento týden zakončili návštěvou Slavkovského bojiště a Mohyly míru, kde po prohlídce muzea a expozice společně s příslušníky vyškovské akademie uctili památku obětí této bitvy. Druhý týden stáže byl pak ve znamení polního výcviku, kdy stejně jako jejich předchůdci v loňském roce zavítali kadeti do dalšího vojenského výcvikového prostoru, a to do dalekých Boletic, k účasti na výcviku s instruktory výsadkového pluku z Chrudimi,“ popisovala mluvčí.

Zaměřili se na výcvik v ostrém trhání, střelbě, či na taktickou přípravu zaměřenou na léčku. Tentokrát navíc trénovali ve ztížených podmínkách v podobě přesunu na člunech po Vltavě a slanění na skalách. „Po návratu zpět do Vyškova pro francouzské podporučíky připravil Odbor profesní přípravy ukázku výcviku potápěčů s možností si jej vyzkoušet na vlastní kůži. A protože jsou důstojnickými kadety, v programu tohoto týdne nechyběla ani návštěva Univerzity obrany Brno, kde jim byla prezentována příprava důstojníků i s možností setkání s jejími studenty,“ dodala Nováková.

Návštěva hostů z Francie potrvá i v tomto týdnu. Přicestují až k výsadkovému pluku v Chrudimi a také do Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Praze. Jejich školu založil už v roce 1802 Napoleon Bonaparte. Její vybraní kadeti se účastní již několik let měsíčních výměnných pobytů v České republice.