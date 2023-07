/VIDEO/ Světoznámý hororový román Frankeinstein spisovatelky Mary Shellyové. Ten se stal námětem páteční noční divadelní prohlídky na zámku v Bučovicích na Vyškovsku. Příběh mladého vědce Viktora Frankeinsteina, který stvoří umělého člověka, zpracovali a ztvárnili herci z brněnského Divadla historie v pohybu Exulis, které s bučovickým zámkem spolupracuje už více než sedm let. Prohlídky se konají vždy jednou ročně a návštěvníci si mohou zvolit ze čtyř turnusů.

Noční prohlídky v Bučovicích pod taktovkou skupiny Exulis. Ožil zde známý příběh o vědci Frenkensteinovi. | Video: Deník/Tereza Hálová

„Co čekat, nevíme. Víme pouze to, že se nebude jednat o klasickou komentovanou prohlídku, takže by to mohlo být pro děti zábavnější. Namísto průvodců by nás však měli provázet herci, zřejmě tak budou hrát nějaké divadlo,“ hádala před začátkem představení Romana Křemečková, která s dětmi na podobnou prohlídku zavítala vůbec poprvé.

Podle kastelánky bučovického zámku Jany Buriánkové stále přicházejí noví návštěvníci a to i přesto, že zámek noční divadelní prohlídky nepořádá poprvé. Divadelníci si navíc pro ně každý rok připraví nové téma. Zatímco letos to byl Frankenstein, loni to byla například divadelní adaptace románu z cyklu románů a povídek o slavném detektivovi Sherlocku Holmesovi Pes baskervillský. Cílem netradičních nočních prohlídek je pak podle Buriánkové snaha nabídnout návštěvníkům něco jiného.



„S nočními prohlídkami jsme začínali v roce 2008. Tehdy byla jejich náplní standardně historie bučovického zámku a Bučovic, přestože úplně standardní nebyly, neboť jsme spolupracovali s třeboňským souborem historických tanců Campanello, kteří nám dokázali na základě historie zámku vytvořit nějaký příběh. Po několika letech nám skupina Exulis nabídla trochu jiné zpracování, které jsme se r

ozhodli zkusit. A musím říct, že v době, kdy už má spousta zámků noční prohlídky, se nám osvědčily právě známé příběhy,“ uvedla Buriánková. Všechny turnusy se jim zatím podařilo naplnit.

Noční divadelní prohlídky se konají vždy koncem července. Základní vstupné na prohlídku je 220 korun, snížené pro studenty a seniory 180 korun a dětské 90 korun. Maximální kapacita jedné prohlídky je čtyřicet návštěvníků. „Moc se nám to líbilo. Dcera říkala, že to bylo napínavé,“ podělila se o svoje dojmy po skončení jedné z nich Olga Horváthová.