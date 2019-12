V prvním odvetném zápase chtějí hosté navázat na poměrně hladkou výhru z domácího prostředí v úvodním kole. Naproti tomu Opava bude chtít zopakovat minulé kolo, kdy slavila první výhru v sezoně.

V tabulce má sice dvě vítězství, ale to získala kontumací prohraného zápasu s Jeseníkem. „V domácím prostředí bude určitě mnohem nebezpečnější než u nás, kde jsme celkem v poklidu zvítězili 6:0. FERRAM spoléhá na bývalého prvoligového fotbalistu Zbyňka Pospěcha, na kterého si budeme muset dát v prostoru před naší brankou pozor. Letos jim sice nehraje další známý ligový hráč Tomáš Mičola, ale není vyloučeno, že když jim jde o záchranu a každý bod má pro ně velký význam, nenastoupí v posílené sestavě. Herně Opavu táhne Patrik Ruby z třetiligového Hlučína,“ naznačil přednosti soupeře trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Také Amor v minulém kole uspěl a výhrou v Hodoníně s Tangem B odvrátil hrozící třízápasovou sérii porážek (4:5 v Olomouci a 2:4 ve Zlíně). „My odjíždíme s jasným odhodláním získat tři body. Po půlce sezony jsem vyhlásil útok na druhou příčku tabulky, tak snad se má slova naplní a kluci se o to porvou. Ať pak všude neposlouchám, co jsem to navykládal… (smích) Domácí praktikují jednoduchý futsal s přihrávkou na hruškaře, což nám dlouhodobě dělá problémy, a proto se chceme prosadit naší hrou. Věřím, že bude účinná a dovezeme všechny body a příští týden v posledním utkáni roku na to navážeme a udržíme se v kontaktu s čelem tabulky,“ přeje si Štrublík.

II. liga – východ, 12. kolo:

FERRAM Opava - SK Amor Kloboučky Vyškov, pátek 13. prosince, 20.30 hodin, sportovní hala Mařádková, Opava.

1. SKUP Olomouc 11 10 1 0 77:40 31

2. Žab.Vlci Brno 11 7 1 3 56:41 22

3. SK Amor Vyškov 11 7 1 3 54:40 22

4. VŠSK Zlín 11 7 0 4 52:48 21

11. FERRAM Opava 11 2 1 8 34:63 7