/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ve Vyškově testují obrněnce Gerlach ze Zetoru. Posádka v něm přežije útok průbojnou municí i nájezd na minu. Deník navštívil zkušebnu armádního ústavu, kde pracovníci právě finišují se zjišťováním, co všechno obrněnec zvládne.

Obrněné vozidlo Gerlach ve zkušebně ve Vyškově. | Video: Deník/Jan Charvát

Desítky let byla brněnská značka Zetor spojená s výrobou traktorů. Těch za více než tři čtvrtě století vyrobila odhadem 1,3 milionu a vyvezla je do 140 zemí. Práci v zemědělství nebo v lese si bez těchto strojů na řadě míst neuměli lidé přestavit. Ale na bitevním poli? Ano.

Firma Zetor Engineering, která před několika lety vznikla jako dceřiná společnost výrobce zemědělské techniky Zetor Tractors, navrhuje a vyvíjí vozidla pro obranný průmysl.

Ve zkušebně Vojenského technického ústavu ve Vyškově právě finišují s testy obrněného vozidla Gerlach s pohonem na všechna čtyři kola. Jedná se už o šestý prototyp. Celkem jich vzniklo osm, ale dva byly při testech v minulosti zničeny.

„Je to taktické pancéřované vozidlo s balistickou a protiminovou ochranou. Je extrémně pohyblivé, osazené velmi výkonným motorem. Nadstandardně opancéřované, s velkým vnitřním prostorem. Vleze se do něj šest lidí. Velitel, řidič a další čtyři vojáci. Do zadního prostoru se ještě vleze paleta s výbavou,“ řekl Deníku v úterý přímo ve vyškovské zkušebně výkonný ředitel Zetor Engineering David Kollhammer.

Obrněné auto může být podle něj vybavené zbraňovou stanicí umístěnou na střeše. Ta se dá ovládat ručně nebo i dálkově. „Reálně máme otestováno, že auto zvládne osazení třicetimilimetrovým kanónem a disponuje tak prakticky stejnou palebnou silou jako běžné bojové vozidlo pěchoty pro osm lidí. Je ale o poznání pohyblivější a lehčí,“ líčil ředitel Kollhammer.

Vůz podle něj společnost vyvíjí už několik let. V současnosti je na konci takzvaných podnikových testů. V případě zájmu armády musí ještě projít dalšími kontrolními zkouškami a schvalovacími procesy. V testech například čelilo výbuchu osmikilogramové nálože TNT, který simuloval nájezd na minu.

Pancíř má zároveň odolat průbojné munici na vzdálenost několika desítek metrů stejně jako střepinám dělostřeleckých granátů. „Toto je v pořadí šestý prototyp, který je už připravený k sériové výrobě. Vozidlo jsme testovali dlouho. Dva roky průběžně ve Vyškově, abychom splnili požadavky armády a tři čtvrtě roku jsme ještě prováděli testy pro civilní odskoušení,“ sdělil ředitel Kollhammer.

Auto je stavěné zejména pro mise v zahraničí. „Ideální je například pro bojové nasazení v lokalitě, kde není jasné, kde je týl a kde bojiště. Pokud se nám podaří získat armádní zakázku, jsme schopni v Brně vyrobit dvacet, třicet vozidel ročně. V případě potřeby se dá samozřejmě objem výroby zvýšit. Technologii výroby a montážové postupy máme připravené,“ dodal zástupce Zetoru.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Vedoucí vyškovské zkušebny vozidel Vojenského technického ústavu Jozef Zikmund uvedl, že u testování prototypů pro armádní účely jsou nejdůležitější jízdní zkoušky. Prokázání spolehlivosti a garantovaného dojezdu.

„Zkušebák přednostně říká zápory, chválíme málo. Jsme tu od toho abychom upozornili na chyby. Konkrétní být bohužel nemůžu. Obecně u tohoto auta je předností tuzemský výrobce a domácí komponenty. V případě modifikací vozidla je to vždy obrovské plus. Navíc podpora zdejšího průmyslu. Jsem rád, že při vývoji a podnikových testech byly zapracovány i naše připomínky. V této kategorii vozidel je ale na trhu obrovský přetlak výrobců a zakázky se získávají těžce,“ sdělil Zikmund.