Novou sezonu zahájí v DinoParku až začátkem dubna. „Nezažili jsme to proto ještě v plném provozu, loni totiž dělníci halu teprve dokončovali. Teprve letos tedy zjistíme, jak to bude kolidovat. Do skladů už aktuálně jezdí nákladní auta dovážejí a odvážejí zboží, zatímco naše vláčky vyjedou teprve na jaře,“ komentovala ředitelka ZooParku Vyškov Dagmar Nepeřená.