„Budova patří naší Tělovýchovné jednotě Sokol Hamiltony asi od šedesátých let minulého století. V minulosti tam ale měly zázemí všechny spolky působící u nás v Hamiltonech včetně Dobrovolných hasičů nebo Svazu žen. Jejich členové pořádali společenské akce na Silvestra, krojované hody, dětské dny nebo třeba maškarní karnevaly,“ připomněla předsedkyně místního Sokola Eva Formánková.

Na obnově činnosti sokolů se v místní části Vyškova podílela před třemi lety, spojené s tím byly i úvahy o rekonstrukci Glajdy. „Zjistili jsme, že hlavní sál je i přes to, že se v budově padesát let netopí a asi třicet let se nepoužívá a chátrá, v relativně dobrém stavu. Potřebuje samozřejmě rekonstrukci elektroinstalace, vymalování a renovaci podlahy. Tyto práce jsme schopni zajistit svépomocí,“ ujistila Formánková.

Peníze z krajské dotace ve výši 132 tisíc korun poslouží ještě letos na výměnu oken. Největším problémem je ale sociální zařízení. „Sociálky v bočním traktu budovy byly postaveny snad ještě někdy za první republiky a nesplňují dnešní hygienické nároky. Navíc se budova přestala používat před třiceti lety především kvůli problémům s kanalizací. Musíme tedy celý ten boční trakt zbourat a postavit znova včetně kanalizace,“ doplnila zástupkyně Sokola.

Pro děti i seniory

Před rokem spočítal přizvaný architekt na místě náklady případné rekonstrukce zhruba na 1,8 milionu korun. Tehdy však nemohl zahrnout aktuální nárůst cen stavebních materiálů, který zdražuje výstavbu v celém regionu.

„Souvisí to hned s několika faktory, které se sešly ve stejnou dobu. Poptávka po stavebním materiálu v létě výrazně narostla. Ceny budou i nadále vysoké, ale jedná se o přechodný jev,“ komentoval ekonom Lukáš Kovanda.

V případě úspěšné obnovy poslouží budova do budoucna na spolkové akce, na které doteď v místní části chybí zázemí. „Jako na každé jiné vesnici pořádáme maškarní karnevaly, další akce pro děti, divadla, hody a mnoho dalšího. O využití budovy projevili zájem i místní senioři, kteří by si zde chtěli pravidelně pořádat setkání, přednášky a třeba i zdravotní tělocvik, dále pak maminky na rodičovské dovolené a také místní spolek včelařů. Protože jsme Sokol, samozřejmě chceme nabídnout místním i sportovní využití v podobě lekcí jógy, pilates nebo aerobicu pro dámy z Hamilton i blízkého okolí,“ vyjmenovávala předsedkyně tělovýchovné jednoty Formánková.

Zmínila také tři kvalifikované trenéry, kteří plánují kroužky cvičení pro děti. Týkalo by se to provozu od podzimu do jara. V letním období se o víkendech od června až do září zase uvažuje o otevření občerstvení pro místní i turisty procházející po turistické trase nebo cyklisty, kteří lokalitou četně projíždějí. Přínosem bude také pronajatí sálu k soukromým oslavám, to vše umožní zaplacení provozu sokolovny.