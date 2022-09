Policisté se zapojují mimo jiné efektním slaňováním z vrtulníku nebo skupinovým výstupem na motorkách. „Naši lidé se předvedli také se psy a koňmi. Jsme rádi, že se nyní můžeme zúčastnit prezentační akce spíše než ostrého zásahu, jako to bylo nutné loni při tornádu. Také tehdy jsme spolupracovali se všemi složkami Integrovaného záchranného systému,“ připomíná Miloslav Machát z krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Pochvaluje si počasí, které přes den navzdory zataženým mračnům skutečně zůstává většinou příznivé. Policisté využívají akci také jako příležitost pro rozšíření svých řad. „Nachystali jsme náborový stánek, kde se zájemci o službu dozvídají všechny potřebné informace,“ upozorňuje Machát.

Rozlehlý prostor láká rodiny mnoho rodin s dětmi, přitahuje je pestrost atrakcí a lákadel. Samozřejmostí je vytavená technika a to jak historická, tak i ta nejmodernější. Do některých vozidel si mohou děti i sednout. Jejich pozornost přitahují těžká vozidla záchranářů, hasičů, ale také obrněná armádní technika.

Vystoupení siláků

Nadšení vzbuzuje také vystoupení siláků. „Jsme malá skupina, někteří z nás pochází i z Vyškova. Nejdříve taháme vozidlo o jednadvaceti tunách, následovat bude ale tahač s bojovým tankem. Je každopádně důležité, aby se nikdo nedostal do dráhy závodníka a auta, jinak se může stát něco zlého,“ varují shluk návštěvníků.

NEDĚLE 11.9.

10:00 - ukončení dodávek EL. Energie.

12:00 - oficiální konec akce.

12:00 - uzavření stanového městečka.

17:00 - UZAVŘENÍ AREÁLU AKCE.

Ti zápolení siláků s na první pohled nepřekonatelnými výzvami odměňují nadšeným povzbuzováním a potleskem. Na programu jsou také závody v hasičských disciplínách. Mezi nimi láká zvláště ohlášené zápolení mezi týmy hasičů, vojáků a policistů. Nakonec ale hasiči zůstávají osamoceni. „Dostali jsme informaci, že policisté a vojáci se nakonec nezúčastní. Asi se bojí,“ informuje v nadsázce moderátorka Leona Vaculková.

Nahrazuje je jednak tým moderátorů rádia Haná a další tým dobrovolníků z publika. Součástí poslední pětice je i malý chlapec, který tak svou odvahou trumfuje mnohé dospělé muže ignorující prosby o zapojení.

Je jasné, že tým hasičů nakonec s přehledem vítězí. Ostatní účastníci si však také vedou statečně, i když většinou podobnou trať absolvují vůbec poprvé. Její součástí je třeba tahání menšího hasičského auta. Zkouší svoji sílu, vytrvalost i pečlivost a všichni si nakonec zaslouží nadšené ovace.

Rok příprav

První setkání organizátorů a dohoda o uskutečnění této akce vzešla již v červenci minulého roku. „Měli jsme potvrzené také účastníky ze Slovenska,“ zmiňuje za pořadatele Petr Knapek. Hasparty podpořily četné firmy.

Mezi ně patří třeba společnost Dräger, která dodává dýchací a ochranné vybavení mimo jiné i do hasičských sborů. „Hasiči tento rok prozatím zasahovali u šestnácti tisíc požárů a utrpěli dvě stě zranění. Zaslouží si ta to maximální podporu,“ chválí akci obchodní ředitel Petr Smékal.

Hasičskou a záchranářskou techniku, výstroj a výzbroj prodává firma Požární bezpečnost. „Když za mnou přišel Petr Knapek s myšlenkou na tuto akci, měl jsem pochybnosti. Upozornil jsem ho, že to je o obrovském týmu lidí a spoustě starostí od rána až do večera, aby to všechno vyšlo. Téměř tomu nemohu uvěřit, že tady všichni stojíme a akce se tak vydařila. Má můj velký obdiv,“ chválí za firmu Robert Válal.

Zájemci se seznamovali mimo jiné i s bojovými uměními, mohli si také za asistence vojáků vzít do ruky ruční zbraně. Akce pokračuje také v neděli, ale její oficiální konec oznámili organizátoři už v poledne, odkdy je také uzavřené stanové městečko. Celý areál letiště Vyškov bude uzavřený pak od nedělních pěti odpoledne.