„Vzhledem k pandemické situaci v parku letos mnoho akcí postrádáme. Ty, které zůstaly zachované, splňují podmínky vyhlášky o rušení nočního klidu i hygienické předpisy. Podmiňujeme to vždy smlouvou, kterou uzavíráme s organizátory,“ vysvětlila ředitelka.

Hlasitosti si všímá třeba Martin Nechala. Podle něj záleží na situaci. „Přijde na to. Při koncertu Iron Maiden mi hlasitost nevadí, to ale nebude případ Slavkova. Nejvíc záleží na tom, co z reproduktorů hraje,“ uvažoval Nechala.

Populární putovní akcí, která zabrala ve Slavkově celý prázdninový víkend, byl například letní dětský festival Pohádkoland. „Jednotvárná a hodně hlasitá hudba, která se rozléhá po celém Slavkovsku, se dá vydržet poslouchat maximálně půl hodiny,“ vzpomínal na zkušenost ze srpnového víkendu Petr Navrátil.

Řešení je podle něj jednoduché. „Před hlukem jsme z centra města utekli do klidu na periferii. Jenže hudba nebo spíš hluk byl opravdu hodně slyšet i sem. Přitom stačí hudbu pouze zeslabit, aby ji mohli poslouchat jen ti, kteří chtějí. A všichni budou spokojeni," dodal Navrátil.

Společenské akce ale k turistickému městu jako Slavkov podle Oubělické zkrátka patří. „Těší nás, že pořadatelé akcí přistupují k organizaci vysoce profesionálně včetně řešení aktuální nelehké dopravní situace ve městě. Vážíme si všech, kteří jsou v této nejisté době schopni uspořádat kulturní a společenské aktivity pro veřejnost a věříme, že v dalším měsících a letech se vrátíme zase do dob, kdy jsme mohli nabízet široké veřejnosti kulturní zážitky během celého roku,“ pokračovala Oubělická.

Mnozí místní jí naopak dávají za pravdu. „Od zámeckého areálu bydlíme vzdušnou čarou čtyři sta až pět set metrů. Nás to tedy neobtěžuje, i když jsem z diskuzí pochopil, že se to týká lidí, kteří žijí mnohem blíže než my,“ komentoval na dotaz redakce třeba Slavkovan Martin Lukš.

Park a zámecké nádvoří jsou ve Slavkově už tradičně epicentrem kulturního a společenského života. „V době před nástupem pandemie jsme v létě hostili v podstatě každý týden nějakou významnou akci. Nejedná se přitom pouze o akce, které organizujeme sami, ale právě také o zmíněné pronájmy,“ dodala Oubělická.

Díky aktuálnímu rozvolnění jsou podmínky příznivé, dlouho však nebyly dopředu jasné, což vytvářelo na pořadatele velký tlak. „Bohužel letošní sezóna byla covidem poznamenaná. Spousta velkých akcí, které u nás velcí promotéři plánovali, se buď přesouvalo, nebo byly zcela rušeny. Například už dlouho očekávaný Sting přeložil svou show již počtvrté. Pořadatelé akcí se ale přizpůsobili novým podmínkám velice rychle,“ uznal slavkovský starosta Michal Boudný.

V plánu je stále i pestrá nabídka koncertů nebo Veteranfest. Zrušené skončily pro letošní rok definitivně třeba Napoleonské hry, ke kterým neodmyslitelně patří noční bitva právě v zámeckém parku. „Kraj nám zkrátil dotace. Akci jsme vypustili, aby nám zůstaly prostředky na historické události jinde v Jihomoravském kraji,“ vysvětlil za organizátory z Akce Acaballado Ivan Vystrčil.