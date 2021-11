Hodějičtí obnovují zeleň v celé obci. V plánu je i naučná stezka

/FOTO/ Kompletní obnova zeleně v obci. To je cílem ambiciózního projektu, který uskutečňují Hodějičtí. „Ještě minulé vedení zajistilo posouzení stavu zhruba 150 stromů v naší obci, my jsme na to navázali revitalizací. Mnohé dřeviny dosloužily, zeleň tady ale chceme udržet i pro další generace,“ komentovala starostka Blahoslava Suchánková.

Zeleň v Hodějicích. | Foto: Deník/Jakub Dostál

