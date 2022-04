Územní plán podle něj zahrne v budoucnu prvky regulace. „Uzávěra ale neznamená žádnou formu zákazu. Ve skutečnosti určuje, co se smí zastavět, kolik zůstane zeleně a podobně. Nový územní plán už připomínkovali dotčené orgány," pokračoval starosta.

Nyní jsou na tahu obyvatelé obce. „Rychlost schválení záleží na tom, kolik se jich ve finále odvolá, což nemohu předvídat. Veřejné projednání nového územního plánu předpokládám na červen. Tlačí nás čas," připustil Hanák.

Téma stavební uzávěry je aktuální také v nedalekém Slavkově u Brna v severozápadní části města. Příčiny jsou v řadě měst a obcí v blízkosti Brna podobné. „Výstavba se přesouvá z Brna do okolních obcí kvůli výhodnějším podmínkám. Rozvoj ale musí být udržitelný, aby odpovídal mimo jiné i kapacitě škol a školek," zdůraznila mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Betonová sídliště? Raději zeleň nebo školku. Slavkov řeší územní plán

Právě potřebu nové základní školy řeší také Holubičtí, stávající už kvůli růstu počtu obyvatel nestačí. Volný prostor obec má, ale stále usiluje o dotace. „Chystáme k tomu projektovou dokumentaci, ale je ještě předčasné řešit podrobnosti," dodal holubický starosta Hanák.

Developery i zájemce o bydlení zvláště do Holubic táhne mimo jiné i dostupnost Brna po dálnici D1. „Podle mě to je jedno z největších lákadel mladých rodin, které se stěhují do obce. V Brně jste autem za patnáct minut, popřípadě s pomocí hromadné dopravy za třicet. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám nemovitostí se Holubice jeví jako dostupná alternativa bydlení v moravské metropoli," vysvětloval realitní makléř Tomáš Nechvátal z Holubic.

Jako výhodu zmínil také základní občanskou vybavenost. „Dalším pozitivním faktorem je, že vše, co lidé neseženou v Holubicích, tak pořídí v nedalekém Slavkově u Brna, popřípadě v Rousínově, takže na Brnu nejsou prakticky vůbec závislí," dodal Nechvátal.

Nové logistické centrum už roste u Holubic. Práci tam najdou stovky lidí

Důležité jsou také pracovní příležitosti. Nové nabídne v budoucnu především logistické centrum, které na katastru holubic aktuálně budují stavaři i přes kritiku některých obyvatel lokality související s údajnou deformací krajiny.

„Stavební úřad ve Slavkově u Brna povolil tuto stavbu dle požadavků zákona. Pro snížení vlivu na přírodu a krajinu a menší zásah do krajinného rázu bojiště jsme trvali na snížení staveb proti původním plánům a jejich výrazném ozelenění," sdělila za úřad Veronika Slámová.

Zmínila i další požadavky spojené s dopravou. „Z důvodu větší dopravní zátěže došlo ke zkapacitnění křižovatky I/50 a II/430, dále k rozšíření silnice II/430 v místě areálu, k rekonstrukci silnice II/383 a také k úpravy křižovatky II/383 a II/430," shrnula Slámová.

Celkem v areálu najde práci čtyři sta až sedm set zaměstnanců. Část dokončí dělníci už letos, zatímco kompletní logistické centrum bude v provozu až v roce 2024.