Až do Holubic na Vyškovsku pojedou nově ještě letos cestující na vlakové lince S2. Ta přitom aktuálně jezdí pouze na trase Letovice – Blansko – Brno – Křenovice, k prodloužení dojde od patnáctého prosince.

Holubice nejsou dlouhodobě spokojené s dopravní obslužností. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Vlaková stanice v Holubicích je přitom už řadu let bez pravidelně zastavujících vlaků. Kapacita jednokolejné trati totiž neumožňuje jejich jízdy mezi Křenovicemi a Vyškovem.

„Navíc u původních souprav, které až do léta minulého roku na značné části spojů linky S2 jezdily, nebylo prodloužení technicky možné. Protažení linky umožnilo až nasazení moderních krajských jednotek Moravia. Za necelý rok jejich provozu jsme si ověřili, že došlo i ke zlepšení stability jízdního řádu,“ vysvětlila krajská mluvčí Helena Ondřejová.

Doba jízdy mezi Holubicemi a Brnem bude činit necelých pětatřicet minut. Obnovení osobní dopravy v železniční stanici Holubice si vyžádá dílčí úpravy stávající infrastruktury. „Ty spočívají v přípravě nástupišť a přístupových cest pro cestující, úpravě systémů osvětlení, adaptaci čekárny a zřízení akustického informačního systému,“ uvedl ředitel Správy železnic Libor Tkáč.

Cestující dojedou přímo do centra Brna, v ceně jízdenky integrovaného dopravního systému je i pokračování městskou dopravou. Lidé se tak vyhnou popojíždění autem nebo autobusem v kolonách. Vlaky budou do Holubic prodlouženy v ranní špičce pracovních dní a následně v odpolední špičce až do večerních hodin. Tedy zejména v dobách, kdy jsou na dálnici největší kolony.

Cestující se připraví na další změny

Prodloužení vlaků do Holubic bude součástí větších změn, které kraj připravuje. „Už od prvního července k nim dojde na autobusových linkách 701 a 702, kde bude v pracovní dny mezi pátou až dvacátou hodinou umožněn nástup všemi dveřmi a cestující si budou moci koupit jízdní doklad jednoduše z validátoru. Na linkách bude platit stejný režim, který je nyní ve zkušebním provozu na lince 304 z Brna do Kuřimi a předpokládáme jeho další rozšíření,“ doplnila Ondřejová.

Na lince 702 dojde k prvnímu červenci také ke změně jízdního řádu. „Přestane mít cestujícími kritizovaný závlek vybraných spojů do průmyslové zóny Holubice. Spojení z Pozořic do ní zajistí nová linka 720, která zároveň umožní spojení samotných Holubic s průmyslovou zónou s ukončením v blízkosti nádraží. Od patnáctého prosince navíc zajistí přípoje od vlaků a k vlakům,“ pokračovala krajská mluvčí.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: V kabině se strojvedoucím, pokyn výpravkou. Reportér jel přes Vyškovsko Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Změny reagují i na měnící se potřeby zajištění veřejné dopravy v souvislosti s novou průmyslovou zónou a obytnou zástavbou. „Díky nové vlakové zastávce se usnadní cestování našich obyvatel do Brna a věřím, že i lidí z okolních obcí, kteří také jistě využijí této možnosti. Jsme rádi, že se to povedlo, protože v posledních letech byla doprava do Brna a zpět ve špičce jen pro silné nátury,“ komentoval holubický starosta Jiří Horňák.

Zdůraznil, že autobusy jezdí ve stejných intervalech jako před patnácti lety, kdy v jeho obci bydlelo o tisíc lidí méně. „Připravuje se rozšíření dálnice D1 o jeden jízdní pruh, má se opravovat velký kruhový objezd před Slatinou, což místní dopravu ještě zhorší. Před dvěma lety byla také zrušena jediná přímá autobusová linka do Vyškova. Věřím, že přesun dojíždějících ze silnic na koleje tuhle napjatou dopravní situaci vyřeší,“ dodal Horňák.

Zvažují i poptávkovou dopravu

Kraj přitom podporuje jako alternativu i poptávkovou dopravu. „V aplikaci nebo přes web si cestující objedná minibus, kde bude platit běžný tarif IDS JMK a který přímo od vlaku a doveze cestujícího na takzvanou virtuální zastávku. Ta se bude nacházet na bezpečném místě v blízkosti bydliště či místa kam cestující bude chtít jet. Obdobně zase v opačném směru cestujícího vyzvedne na této virtuální zastávce co nejblíže místa bydliště,“ popisovala mluvčí.

Chytrý algoritmus spočítá optimální trasu minibusu, aby obsloužil co nejvíce cestujících za co nejkratší čas a zároveň se vyhnul místům, kde jsou aktuálně kolony. Jihomoravského kraje. V současné době Ministerstvo dopravy připravuje změnu legislativy, která by umožnila tuto poptávkovou dopravu začlenit do veřejné hromadné dopravy. Pokud změna projde, mohla by v pilotním režimu sloužit jako rozvoz od vlaků končících právě v Holubicích.

Republikový unikát. Jižní Moravou jezdí nové vlaky za miliardy, vlastní je kraj

„Nádraží Holubice je velmi dobře dostupné pro obce v okolí a je zde i poměrně velká plocha, který by mohla dočasně sloužit i jako P+R. V případě zájmu plánujeme i úpravy dalších tras autobusových linek, aby měli tamní občané možnost snadného dojezdu k vlakům,“ doplnil ředitel společnosti KORDIS JMK Jiří Horský.

Zavedené opatření je však v tomto případě jen provizorní a dočasné, má trvat maximálně tři roky. „Trvalé komfortní řešení pro obyvatele Holubic spočívá ve výstavbě nové, bezbariérové železniční zastávky v bezprostřední blízkosti obce v rámci modernizace a zdvojkolejnění trati Brno – Přerov,“ dodal ředitel Správy železnic Tkáč.

Chytrý telefon nemám a nechci. Budu si ho muset koupit kvůli konci průvodčích?

V současné době pokračují stavební práce na rekonstrukci a rozšiřování dálnice D1 na území města Brna. Tato stavba ale výrazně zhoršuje průjezdnost dálnice a denně dochází k velkým kolonám a zácpám jak na příjezdu do Brna, tak i při jeho průjezdu.