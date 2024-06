Koupaliště v Rousínově na Vyškovsku laká k letním radovánkám. Lidé se sem mohou přijít poprvé osvěžit už ve středu 19. června od druhé hodiny odpolední. V tu dobu už budou teploty velmi vysoko. Podle meteorologů maxima vyšplhají na jižní Moravě na 30 až 34 stupňů Celsia.

Koupaliště v Rousínově | Foto: DENÍK/Alena Grycová

Provoz a ceny vstupného zůstanou podle provozovatelů stejné jako v loňském roce. Dospělí zaplatí 80 korun, mládež do 18 let nebo důchodci 50 korun a děti do 6 let 30 korun. Od 17 hodin je pak cena nižší.

Co se týká otevírací doby, tak v červnu zůstane v pracovním týdnu od zmiňovaných dvou hodin odpoledne do osmi večer. O víkendu lidé mohou přijít už v devět hodin ráno. O prázdninách se tato otevírací doba bude týkat i pracovního týdne.