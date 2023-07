Vysoké teploty panovaly o víkendu na jihu Moravy. V sobotu padaly teplotní rekordy, rtuť teploměru se vyšphala v Troubsku skoro na čtyřiatřicet stupňů. Jihomoravští záchranáři v neděli vyjížděli více než k deseti případům, které patrně souvisely s horkem.

V sobotu vyjížděli jihomoravští záchranáři k téměř třem stovkám případů. | Foto: Deník / Attila Racek

„Měli jsme výjezdy k důchodcům domů. Byli malátní a dehydratovaní, což mohlo vést k pádům a zraněním," zmínila v neděli v podvečer mluvčí záchanářů Michaela Bothová.

Horko může způsobit zdravotní potíže i mladým lidem. „Na koupališti patrně z horka zkolabovalo dítě. Většinou si děti samy o pití neřeknou. Je na rodičích nebo dospělých, aby je na to upozornili," řekla Deníku Bothová.

V sobotu záchranáři evidovali na jihu Moravy do deseti kolapsů, které patrně souvisely s horkem. „Lidé zřejmě v kritických hodinách zůstali doma, nebo dodržovali pravidla. Měli jsme i několik případů dušnosti. I tam je možné hledat souvislost s vysokými teplotami," uvedla Bothová. V sobotu měla jihomoravská záchranná služba celkem skoro tři sta výjezdů.

Jednotky kolapsů zaznamenávají záchranáři po celou dobu, co začaly horké dny. Většinou se to týká starých lidí a chronicky nemocných, kde sehrají roli i další faktory. „Měli jsme případy, kdy důchodci v pravé poledne vyrazili do obchodních center a docházelo u nich ke kolapsům. V tomto týdnu také mladá žena zkolabovala na zastávce městské hromadné dopravy v centru Brna," jmenovala mluvčí záchranářů. Právě nekryté zastávky jsou podle ní typickým místem, kde kolapsy bývají.

