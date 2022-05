Chápe to jako nezbytnost. „Kdo chvíli neinovuje, bude mít problém dohnat ztráty z protiepidemických omezení. Do cen se navíc promítají mimo jiné i zdražené energie a je pro nás obtížné, abychom vše dobře vybalancovali. Ceny jsme nastavili pro letošní rok vyšší o osm až deset procent. Měl jsem už tehdy svůj vlastní odhad, že inflace bude až dvacetiprocentní,“ přiblížil ředitel jednoho z největších hotelů v Blansku.

Upozornil, že se nyní zvyšování některých vstupů o stovky procent patrně projeví na dalším růstu cen. „Něco hned, zatímco něco postupně. Každopádně metoda promítání růstu vstupů do vlastních cen je alchymie i nutnost. Kdo to nezvládne a ceny nechá, tak jednoduše končí,“ vysvětloval Lachman.

Někteří brněnští hoteliéři plánují zdražování, jiní otevírají nové podniky

Ubytování nabízí také provozovatelé malého rodinného penzionu Sirius ve Vyškově. Od dubna ho mají skoro celý obsazený. Také tady vycházejí hostům vstříc. „Připravujeme pro ně nový web, na kterém by si přímo rezervovali pokoj včetně uhrazení pobytu. Nemusí tak už využívat různé rezervační portály. Provize, která jde rezervačním webům, se projeví na nižších cenách při přímé rezervaci,“ sdělil majitel penzionu Pavel Nezdařil.

Potvrdil negativní dopady současné krize. „Za posledních dvanáct měsíců mi třikrát přišlo oznámení o navýšení ceny plynu, podobné to bylo u elektřiny. Zdražili jsme proto v průměru o osm procent,“ zdůraznil majitel.

Nové možnosti získají hosté v Račicích-Pístovicích na Vyškovsku, kde po dokončení rekonstrukce, zamíří v létě do hotelových pokojů na tamním zámku. Zájemci o netradiční zážitek se zabydlí v prostředí stavby, jejíž historie sahá až do patnáctého století.

„Turisté nově využijí čtyři dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj. Tyto pokoje dostanou každý svou koupelnu. Zachovali jsme společnou kuchyňku s posezením - také ta dostane nový nábytek a veškeré vybavení,“ bilancoval zástupce generálního ředitele společnosti e-Finance Miroslav Pala, který lákal na prohlídkové okruhy a občerstvení na nádvoří s řemeslným pivem.

Krásenskou Rychtu rozšíří přístavba. Obec usiluje o dotace

Všechny provozovatele výrazně zasáhla omezení spojená s covidem. Někteří z nich oceňují pomoc státu. „Hlavně se nám ale poprvé za třicet let existence podnikání skutečně vyplatilo, že plně hradíme mzdy včetně všech pojištění a odvodů. Je to neuvěřitelně nákladné, ale tentokrát to sehrálo zásadní roli. Naši zaměstnanci to v plné síle pocítili, úplně obvyklé to přitom není. Myslím si, že toto je hlavní důvod, proč restaurace i hotely opustilo tolik zaměstnanců,“ uvažoval Lachman.

Náročné bylo covidové období zvláště pro penziony jako je třeba zmíněný vyškovský Sirius. „Prožili jsme ho bez příjmů z podnikání. Vzhledem k tomu, že jsme malý rodinný podnik nemáme velké provozní náklady a výpadek příjmů jsme pokryli z předchozích lepších let. Bohužel se nám nepodařilo udržet lidi, se kterými jsme na penzionu spolupracovali,“ dodal majitel Nezdařil.