Z nejhojnějších regionů zmínila třeba oblast Kunštátska na Blanensku. Aktuální vývoj je však podle ní zatím příliš čerstvý na to, aby zmapovala všechna perspektivní místa v kraji. „Obecně platí, že tam kde zapršelo, houby rostou. Zaměřte se hlavně na jehličnaté lesy, vyhledávejte blízkost vodních ploch jako potoky a rybníčky. Září je jedno z nejlepších období, také proto organizujeme právě tento měsíc i mykologické výstavy. Máme největší šanci, že najdeme zajímavé kousky,“ doplnila Ševčíková.

Mimořádná podívaná ve Slavkově: vystaví i šest tisíc let starou keramiku regionu

Z lesů na Blanensku hlásí úspěchy Zdeňka Braunschlagerová. Pochlubila se plnými košíky hříbků. „Vyrážím teď každý den. V našem okrese sbírám hlavně v okolí Suchého, Benešova, Kořence a Okrouhlé,“ sdělila houbařka. V okolí Brna sbírá zase Marcela Pokorná. „Času mám málo, ale rostou,“ potvrdila.

Jihomoravané nacházejí kromě hříbků další známé druhy. Podle mykoložky Ševčíkové jsou to bedly, muchomůrky růžovky, ryzce, různé druhy holubinek, ale také třeba pýchavka obrovská. „Možností je spousta. Zapojuji se také do provozu mykologické poradny, o jejíchž služby mají nyní lidé velký zájem,“ upozornila mykoložka.

A kde sbírá ona? „Pokud se ptáte, kam chodím na hříbky, tak to vám žádný pořádný hříbkař neřekne,“ směje se odbornice.

Fotil jsem královnu Alžbětu II. na pět metrů, říká pamětník z Blanska. Podívejte

Sběr má na jihu Moravy tradici, houbaři své úlovky upravují na mnoho způsobů. „Očistím, nakrájím a dělám z nich buď omáčku nebo praženici. To, co zbude, suším nebo dám do mrazáku,“ popsala svůj postup Denisa Hofštetrová z Vyškovska.

Místa s vhodnými podmínkami pro výskyt hub na webu pokrývá speciální mapa Českého hydrometeorologického ústavu. „Vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst. Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích třiceti dnech v kombinaci s průměrnými teplotami posledních sedmi dní. Co se týče vhodných podmínek, obecně platí, že houby začínají nejvíce růst zhruba deset dní po vydatných deštích a následném teplém, nikoli však horkém počasí,“ sdělila mluvčí ústavu Aneta Beránková.

Klíčovým faktorem pro vývoj je vodní bilance. „Zvyšující se teploty spojené s klimatickou změnou zvyšují výpar a tím snižují množství dostupné vody. V budoucnu lze očekávat negativní dopad tohoto jevu na růst hub,“ varovala Beránková.

Předpovědi na nacházející dny jsou příznivé. Meteorologové hlásí na jihu Moravy až do úterý dešťové přeháňky. „Zatím to vypadá ideálně. Pokud se nevrátí sucha, houbám se bude dařit i nadále,“ uzavřela Ševčíková.

VÝSKYT HUB



Jehličnaté lesy v blízkosti vodních ploch.



Praváky, suchohřiby, ryzce, bedly, holubinky i pýchavka obrovská.



Příznivé podmínky díky srážkám.



Výskyt například na Kunštátsku, ale i v okolí Brna nebo Vyškova.