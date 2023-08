Turisté letos navštěvují hrady a zámky více než v loňském roce. Je to znát i na jihomoravských památkách . Na hrad Veveří zavítalo od začátku roku do konce července přes šedesát tisíc lidí, tedy skoro o pět tisíc lidí víc než loni ve stejném období. Návštěvnost vzrostla dokonce i v porovnání s předpandemickým rokem 2019.

Se sehnáním lístků na prohlídku však podle Pospíšila nebyl větší problém. „Musel jsem samozřejmě udělat rezervaci, protože jsem tam byl se skupinou dvaceti lidí a nemohl jsem riskovat, že se tam nedostaneme,“ popsal Deníku Pospíšil.

Zdroj: Youtube

Tradičně nejnavštěvovanější památkou ve správě Národního památkového ústavu je zámek v Lednici na Břeclavsku, kam v první polovině roku zavítalo skoro dvě stě tisíc lidí. S čekací dobou ale podle kastelánky Ivany Holáskové problém nebývá. „Určitě je lepší si vstupenku dopředu rezervovat. Na zámku ale máme čtyři okruhy, takže si zájemci mohou vybrat nejbližší volný,“ uvedla Holásková. Čekání si mohou zkrátit třeba návštěvou skleníku.

Cena vstupenek na zámku v Lednici letos zůstala stejná. Lístek na prohlídku renezančních sálů stojí 240 korun. Asi čtvrtinu celkové návštěvnosti zámku tvoří turisté ze zahraničí. „Jezdí sem například Poláci, Maďaři nebo Jihokorejci, a to hlavně v období od února do května. O prázdninách je u nás nejvíce rodin s dětmi,“ přiblížila Holásková.

Kromě Lednice bývá tradičně velmi navštěvovaná i další lichtenštejnská památka, a to zámek v sousedních Valticích. Do konce července tam evidovali 54 673 turistů, což je o zhruba patnáct tisíc více, než bylo loni touto dobou. K padesáti tisícům se vyšplhala i návštěvnost hradu Pernštejn.

Na větší příval návštěvníků se chystají správci zámku Lysice. „Na počty před covidem se zatím nemůžeme dostat proto, že stále ještě není otevřená zámecká zahrada, kterou rekonstruujeme,“ uvedla kastelánka zámku Martina Rudolfová. Zahrada má znovu otevřít příští rok v dubnu.

Rudolfová věří, že nový vzhled zahrady přiláká až o sto procent víc návštěvníků než před pandemií. „Zahrada bude atraktivní, bude obnovená do podoby, kterou měla koncem devatenáctého století. Unikátní je tím, že je terasovitá. Výstavba bude mnohem bohatší, navrátíme tam restaurované sochy. Zpřístupníme i fíkovnu z devatenáctého století s posuvnou střechou,“ informovala Rudolfová. Cena vstupenek letos mírně navýšila.

Zdroj: Youtube

Tradičně nejvytíženějšími dny jsou státní svátky na začátku července. Některá místa se snaží zaujmout novinkami v expozici, na řadu z nich mohou zájemci zavítat každý den včetně pondělí. Podle mluvčí Národního památkového ústavu Blanky Černé navštívily letos státní památky do konce července v celé republice přes dva miliony lidí. „To je o desetinu víc, než ve stejném období loni. Po covidu se turisté na památky postupně vracejí, přibývá školních výletů a zájezdů důchodců,“ informovala Černá.

Návštěvnost hradů a zámku na Moravě měla v červenci pozvolnější rozjezd. „Potvrzuje to léta platný trend, že pokud panují opravdu vysoké teploty, lidi to láká víc k vodě než na prohlídkové trasy památek,“ sdělila za kroměřížskou pobočku Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová.

VIDEO: Brněnská přehrada plná vody. Proleťte se nad hladinou zaplněné nádrže

Přes letošní příznivá čísla se však ve většině státních památek zatím nedostala návštěvnost na hranici z doby před koronavirovou pandemií. „Roli nejspíš bude hrát to, že během pandemie a v nynější době pokračující války na Ukrajině vzrostly společně s inflací i ceny udržování nemovitostí a tím pádem i vstupenek,“ komentoval ekonom Petr Pelc.

Lidé si podle něj hlídají, za co utrácejí a co pro ně není nezbytné. Právě bez návštěv kulturních památek se podle něj část lidí obejde. „V tomto případě se projevuje určitý pokles životní úrovně. Šance, že se čísla vyrovnají těm před pandemií určitě existuje, ale nebude to v nejbližších letech,“ zamyslel se ekonom.

Železniční trať mezi Brnem a Vyškovem: vzniknou tři tunely i nové zastávky

Nadšenci se i letos mohou těšit na Hradozámeckou noc, při níž budou v noci otevřené desítky státních památek. Letos se akce bude konat 26. srpna. Z jihomoravských památek se do ní zapojí třeba zámek Valtice a vila Stiassni v Brně. Na návštěvníky bude čekat houslový koncert nebo divadelní představení.

KLÁRA HRBÁČKOVÁ