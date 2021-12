/FOTO/ Přibližně devět set tisíc korun stálo nové dětské hřiště ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. Je na místě původně zastaralého ve střední části sídliště Zlatá Hora. Vedle chvály však sklízí i kritiku. Lidem se nelíbí například zvolený materiál.

Staronové hřiště na Zlaté Hoře. | Foto: Se souhlasem města Vyškov

Jitka Strnadová kroutila hlavou nad skluzavkou. „Nerezová skluzavka je problematická na hřišti, které je nejvíce exponované na sluníčku bez jakéhokoliv zastínění stromy. V letních měsících to tam je pro rodiče s dětmi snesitelné dopoledne do zhruba jedenácti hodin a odpoledne od sedmnácti. Další menší problém je třeba v tom, že na skluzavku děti vylezou po lanovém žebříku, z další dvou stran ale mají problém, protože chybí madlo, za které by se pohodlně chytly a vytáhly nahoru po kolmé stěně. Čekala jsem za uvedené peníze hřiště alespoň jako je na fotbalovém stadionu,“ hodnotila na dotaz Rovnosti Strnadová.