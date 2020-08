Školákům také poslouží velké množství sportovně relaxačních ploch a prvků pro environmentální výuku či pohyb. „Projekt ještě dozná změn, domluvili jsme se v pedagogického sboru a se zástupci rodičů na větším důrazu na sportovní aktivity a smysluplném využití volného času žáků. Žáci si na hřišti zahrají například basketbal, házenou, vybíjenou, přehazovanou nebo volejbal,“ informoval ředitel školy Zdeněk Pitela.

Kvůli koronavirové krizi přitom ve škole nestačili na jaře projekt detailněji probrat se všemi pedagogy a zástupci rodičů. „Na začátku léta byla nicméně konstruktivní debata a v případě multifunkčního hřiště jsme ve shodě. Na podzim začnou zemní práce. Z důvodu reklamačních lhůt je však vhodnější samotné hřiště postavit až na jaře příštího roku, aby bylo v plném užívání žáků a případné závady se mohly projevit,“ objasnil Pitela.

Na první etapu prací vyčlenili zastupitelé v rozpočtu pro letošní rok částku 1,75 milionu korun, zatímco škola pak přispěje zhruba 2,2 milionu. Převážně asfaltové plochy v bídném stavu z areálu školy zmizí během všech chystaných etap. Počítá se například s venkovní učebnou, naučným záhonem s názvy rostlin, malým dopravním hřištěm, workoutovou plochou s hrazdami, kladinami, balančními prvky nebo lanovými překážkami i s hřištěm s pískovištěm a nízkými herní prvky pro nejmladší. „V areálu školy tak nejprve vznikne velké multifunkční hřiště, aby následovaly další kroky k modernizaci areálu tak, aby celé okolí školy bylo funkční, bezpečné a esteticky zajímavé,“ vysvětlila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Ještě letos přitom vznikne projektová dokumentace pro rekonstrukci blízkého sokolského hřiště, které využijí především žáci školy. Děti ze Základní školy Tyršova, která je ve Vyškově známá jako poslední základka bez hřiště nebo sportoviště, dostanou dostatečné příležitosti ke sportovnímu vyžití.

Modernizace do dvou let

Odkup pozemků od Tělocvičné jednoty Sokol Vyškov do vlastnictví města za více než pět a půl milionu korun odsouhlasili vyškovští zastupitelé na jaře. Před časem o budoucnosti prostoru jednali zástupci města, školy i tělocvičného spolku, aby se shodli na parametrech dalšího budoucího sportoviště. „Předpokládáme, že se modernizace sokolského hřiště, která počítá s atletickým oválem a multifunkčním sportovištěm, uskuteční do dvou let. V okolí školy i na bývalém pozemku tělocvičného spolku tedy vznikne nadstandardní sportovní zázemí, které má naši plnou podporu,“ doplnila místostarostka.

Běžecký ovál bude mít minimálně tři dráhy. Součástí areálu bude rozběhová rovinka a doskočiště pro skok daleký. „V prostoru oválu chceme umístit multifunkční hřiště například pro malou kopanou, florbal či házenou. Chybět nebude plocha pro skok vysoký a další aktivity. Počítáme rovněž s tribunou pro diváky, zázemím pro sportující a zkapacitněním stávající plochy parkoviště u Sokolského domu,“ dodala Šulcová.