Vstupenky jsou k dostání už nyní online, za lístek pro dospělého zaplatí zájemci 649 korun, po jednatřicátém lednu však budou vstupenky s blížícím se termínem postupně zdražovat. O prvního února to bude 699 korun a od prvního července zase 749 korun. Nižší vstupné platí děti od desíti do čtrnácti let, mladší děti a zájemci se ZTP/P mají vstup zdarma.

Akci organizátoři připravili pro všechny věkové kategorie a lákají také na bohatý doprovodný program. „Dalších novinek pro letošní rok je spousta, jednou z nich je například i velké překvapení v prohlídkové trase zámku, kde výrazně zatraktivníme jednu z místností na hlavní trase,“ prozradila Oubělická.

Námořnický obleček nebo něžné šaty. Veteranfest byl i přehlídkou dobové módy

Letos ale Slavkov potěší zvláště příznivce hudebních zážitků. Od patnáctého do šestnáctého července totiž na druhém ročníku akce Slavkov Open zahrají po letech v parku legendární Deep Purple a Hollywood Vampires včetně slavného herce Johnnyho Deppa. Také v tomto případě jsou už vstupenky na prodej. Osmého září pak na koncert zamíří do města také fanoušci kapely Kryštof.

Na zámek se ze zavedených akcí vrátí mimo jiné Čokofest, který zaplní nádvoří prodejci čokolády ve všech jejích podobách. Znovu vystoupí také herci Divadla Bolka Polívky. Na své si přijdou i fanoušci filmových festivalů, bude toho však ještě mnohem víc.

Zámek zůstává pro návštěvníky do zahájení sezony uzavřený. „Aktuálně je ale práce nad hlavu - nejen v provozu zámku, kdy vše čistíme, umýváme okna i lustry, voskujeme podlahy a zkrátka se v prvních třech měsících roku nezastavíme. Současně připravujeme programovou složku celé sezóny a začala také po dvou letech pauzy plesová sezóna, na které se zámek též aktivně podílí,“ dodala ředitelka.

TOP AKCE VE SLAVKOVĚ:

23. 3. - Zahájení sezony a otevření zámku.

1. 4. - Jarní trhy.

29. 4. - To nejlepší z Moravy (food festival pro celou rodinu).

6. 5. - Májový flerjarmark.

26. až 27. 5. - Dny Slavkova.

24. 6. - Veteranfest Slavkov.

7. - 8. 7. - Divadlo Bolka Polívky.

15. až 16. 7. - Slavkov Open 2023.

29. 7. - Den princezen a rytířů.

1. 8. až 9. 8. - Letní filmový festival.

12. 8. - Hudební festival Slavkov žije.

23. 8. - Strašidlo Canterwillské na zámku.

8. 9. - Koncert kapely Kryštof.

15. až 17. 9. - Čokofest.

23. 9. - Václavský jarmark.

8. 10. - Dýňobraní.

2. 12. - Vzpomínkové akce Tenkrát ve Slavkově.