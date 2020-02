Nové veřejné kluziště využijí příznivci bruslení ve Slavkově u Brna. Vybudovali ho na parkovišti u tamního golfového areálu.

I ve Slavkově u Brna zájemci využijí kluziště pro veřejné bruslení. | Foto: MĚSTO SLAVKOV U BRNA

„Bude stát minimálně měsíc. Zájemci si mohou užít veřejné bruslení nebo si ledovou plochu pronajmout po dohodě s přáteli na celou hodinu,“ informovalo město na oficiálním webu. Povrch má být přitom tvořen ze speciální gelu, zájemci by si proto měli nechat brusle dostatečně nabrousit. Platí zde omezení pro děti do patnácti let. Kvůli bezpečnosti totiž na led mohou vstoupit pouze s helmou. Město tak vychází vstříc amatérským bruslařům, kteří kvůli nevhodným podmínkám nemohou využít přírodní ledové plochy.