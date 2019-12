Návštěvníci se mají dočkat mnohých vylepšení. „Venkovní bazén získá novou nerezovou vanu, ve které počítáme se dvěma dráhami pro kondiční plavání. Velkou část ovšem vyplní lákavé vodní atrakce,“ zmínil mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Není to přitom ani zdaleka všechno. „V nadcházejícím roce plánujeme rovněž opravu bývalé synagogy za necelé čtyři miliony,“ sdělil mluvčí.

Zmodernizují také kino Sokolský dům, investice vyjde na sedm milionů. „Vznikne tam pevné hlediště s více než 250 pohodlnými sedačkami. Dosud jsou totiž často terčem kritiky nespokojených návštěvníků,“ sdělil místostarosta města Josef Kachlík.



Do závěrečné fáze se přitom dostanou některé stavby, na kterých začaly práce už v letošním roce. Je to především rekonstrukce oddělení ORL a neurologie v Nemocnici Vyškov za 127 milionů. „V oblasti zdravotnictví to je jedna z největších krajských investic,“ zdůraznil místostarosta Vyškova Roman Celý.



Modernizaci chtějí dokončit do druhé poloviny příštího roku. „Je to tam akutně potřeba. Budova neurologie je už dost stará,“ komentovala to například Andrea Adamová.



K poslední etapě se blíží i dělníci pracující na přestavbě autobusového nádraží ve Vyškově, kde se náklady podle provozovatele pohybují v řádu desítek milionů. „Měly bychom práce ukončit do konce ledna,“ sdělil za společnost KRODOS, která nádraží provozuje, Jaroslav Polišenský.



Peníze nasměrují ve Vyškově i do škol. „V Základní škole Nádražní budou pokračovat ve výměně oken ze Hřbitovní a Nádražní ulice. Za bezmála čtyři a půl milionu vymění více než sto deset kusů dřevěných oken,“ sdělil mluvčí radnice Kočí.



Prostředky na projekty vyčleňují i v menších městech. Například ve Slavkově u Brna neplánují nové stavby. „Chceme hlavně opravovat a rekonstruovat,“ informovala slavkovská místostarostka Marie Jedličková.



Týkat se to bude i Zámku Slavkov, který se návštěvníci dočkají úprav parku i zámeckých valů a zdi. „V zámeckém parku bude třeba kompletně zrenovován čínský altán, který budeme využívat pro komorní koncerty, recitály či svatební obřady,“ prozradila ředitelka Zámku Slavkov Eva Oubělická.