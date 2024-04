/FOTO, VIDEO/ Vlastníkem patentu systému PlantBox pro vertikální zahrady a živé stěny se stal slavkovský LIKO-S. Firma uzavřela dohodu s britskou společností Growing Revolution, od které zakoupila práva pro celou Evropu.

Největší výhoda systému PlantBox spočívá v samo-zavlažovací schopnosti, která výrazně usnadňuje následnou péči o rostliny.

„Díky vlastní výrobě můžeme zelené stěny udělat významně dostupnější. S naším řešením plánujeme postupně expandovat, a to nejen do sousedních zemí, ale například i do Francie nebo Španělska“ informoval ve čtvrtek Jan Musil, předseda představenstva LIKO-S.

Firma plánuje investovat desítky milionů. „Zeleným stěnám se věnujeme od roku 2007 a za vývojem produktu stojí spousta práce. Jsem moc rád, že dojde k jeho výraznému rozšíření po Evropě. Po dlouholeté spolupráci jsme učinili krok, který přispěje k mému snu o udržitelném a zdravém prostředí,” komentoval Richard Sabin, výkonný ředitel britské společnosti, která PlantBox vyvinula.

Největší výhoda systému spočívá v samo-zavlažovací schopnosti, která výrazně usnadňuje následnou péči o rostliny. Vyrábí se ze stoprocentního recyklátu a dá se z něj vytvořit malá zahrádka i rozsáhlá živá stěna. Vertikální orientace navíc umožňuje ozelenění urbanizovaných míst.

„Věříme, že tímto pomůžeme vytvářet lepší budovy pro lidi a přírodu. Chceme se také dál zabývat jeho inovací, například ho propojit s nejmodernějšími technologiemi, nebo vytvářet nová designová řešení,” doplnil předseda představenstva.

Živé stěny podle něj vytvářejí místo pro zeleň ve městech a zastavěných oblastech, kde pro ni standardně nezbývá moc místa. „V příštích pěti letech plánujeme vyrobit a prodat do Evropy takové množství systému PlantBox, které poskytne prostor pro zhruba dva miliony rostlin,” dodal Musil.