Pořadatel akcí věnovaných bitvě tří císařů u Slavkova Miroslav Jandora je rytířem. Velvyslanec francouzské republiky v Praze Roland Galharague mu minulý týden za činy ve prospěch své země předal Národní řád za zásluhy.

Udílení Národního řádu za zásluhy Miroslavu Jandorovi na velvyslanectví francouzské republiky v Praze. | Foto: Team Austerlitz

Francouzi ocenili Jandorův přínos, a také celého týmu spolku Austerlitz, k prohloubení zájmu o společné dějiny. „Je to pro mě obrovské ocenění. Velice jsem se na předání těšil a byl jsem moc rád, že u něj mohla být rodina a všichni ti, co se o to nějakým způsobem zasloužili,“ svěřil se Jandora, který bydlí v Mikulčicích u Hodonína.