Vůbec. Užiji si toho dost v práci, doma nemám potřebu. Silvestr je pro mě navíc spíš čas pohotovosti než oslav.

Když jdete po ulici a vidíte děti, jak hází petardy, co se vám honí hlavou?

Úplně první přichází profesní deformace. Všímám si, jestli je hází ve volném prostoru nebo jak dlouho jim to trvá. Zkrátka jestli dodržují postupy. Pokud ale vidím, že s tím dělají něco nebezpečného, snažím se jim vysvětlit, co to umí a jak to může dopadnout.

Jaký máte jako odborník na zábavní pyrotechniku názor?

Zákonné předpisy jsou nastavené dobře a pokud se používá v souladu s nimi a s návody k použití, nemám s tím žádný problém. Potíže nastávají, když to lidé podceňují. Třeba pod vlivem alkoholu, nebo pokud se mladistvým dostávají do rukou věci, které by vůbec neměly.

KDO JE RADEK ŽEMLIČKA



Je mu 41 let.



U policie pracuje 21 let.



Rád sportuje, chodí o přírody. Velkým koníčkem je mu i práce.

Zajišťujete například letecké pumy. Vnímáte v kontrastu s tím zábavní pyrotechniku jako nebezpečnou?

I ta nejmenší petarda umí způsobit značné zranění. Tlaky tam jsou obrovské. Nedejbože, když se například děti dostanou k větším kalibrům petard, kde je množství výbušné slože padesát až sto gramů. Tam už jde o utržené prsty i ruce. Lidé s tím bohužel dělají všelicos. Strkají to do automatů na kávu, odpadkových košů a podobně. Má to svou sílu, žádná sranda. Není to hezké.

A jak často se to stává?

Naštěstí ne až tak často. Nutno podotknout, že pro policii je zábavní pyrotechnika okrajovou záležitostí. Zabýváme se jí, když se právě někdo zraní, porušuje s její pomocí zákon nebo pokud například prodejce vezme, co neprodal, a ve velkém to hodí do příkopu u cesty.

Čím se tedy nejčastěji zabýváte?

Osobně především nevybuchlou municí. V brněnské expozituře pod sebou máme přibližně pětinu republiky a ročně máme zhruba čtyři sta výjezdů.

Vnímáte své povolání jako nebezpečné?

Rozhodně ano. Nebezpečí ale vzniká v největší míře tím, že člověk poleví v pozornosti a udělá chybu. Při mé profesi to však bývá chyba poslední. Rovněž je tu riziko, že nebezpečný materiál, s nímž pracujeme, bývá v různém stavu. Má jistá technická specifika, může se stát, že se neštěstí ani nedá předejít. Je to malé procento případů, ale stává se to. Naposledy před čtyřmi měsíci našemu kolegovi z armády. Je to riziko té práce.

Jak se vám s tímto v hlavě ráno vstává do práce?

Člověk nikdy neví, na co jede. Nejčastější nálezy jsou munice z druhé světové války, které se dost často opakují. Sedmdesát let od války je ale dlouhá oba. I když jedu na známou věc, nachází se munice v různém stavu poškození, mohli se tam odehrát chemické procesy, může tam být něco špatně mechanicky. V tomhle je to nesmírně zajímavé. Je nutné být pořád ve střehu, dodržovat postupy a neupadnout do stereotypu. To je cesta k tragédii.

Jaké výjezdy bývají nejnebezpečnější?

Letecké pumy, kterých na Brněnsku bývá dvě až osm za rok. Nejvíc se jich ale najde na Opavsku. Případný výbuch těchto pum, které většinou váží padesát až sto kilogramů, by byl drtivý i pro okolí. Proto z něj lidi evakuujeme. Zodpovědnost při práci na tomto druhu munice je o to vyšší. Další věci jsou hromadné nálezy, kterých za rok taky pár máme.

Co na vaši práci říká rodina?

Musí se s tím smířit. Žádné velké oslavy se při mém odchodu do práce samozřejmě nekonají, ale akceptují to. Vědí, že mě to baví.

Jak se člověk stane pyrotechnikem?

Jsme policejní pyrotechnici. Základem tedy je, že člověk musí být policista. V momentě, kdy má nějakou praxi – minimálně tři roky – přihlásí se do výběrového řízení a může nastoupit na pyrotechnickou službu podle zaměření, které si vybere. Může dělat s nálezy munice, nástražnými výbušnými systémy, případně kriminalistickou činnost. Musí také absolvovat kurzy, vzdělat se.

Jak dlouho to trvá?

Minimálně dva roky. Je potřeba absolvovat třístupňový kurz v čistém čase v délce jednoho roku přímo na policejní škole. Poté absolvovat rok praxi po vedením zkušeného pyrotechnika. A pak může být člověk pyrotechnik na svém pracovišti.