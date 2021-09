Negativní zkušenosti potvrdila třeba Lenka Bulínová z Velešovic, která tudy jezdí do práce v Brně a zpátky. „Křižovatka je opravdu nepřehledná a auta ji projíždějí velmi rychle. Myslím si, že měření rychlosti a následné vybírání pokut je na místě. Pouhé upravení rychlosti nepomůže a jen radar také ne. Policisté tam sice stávají celkem často, ale díky aplikaci Waze a jiným o nich vím i já ještě pod kopcem a všichni rychlost upraví,“ svěřila se žena.

Sedmdesátku podle ní řidiči nedodržují a to, co provádí někteří na připojování směrem od Brna ji někdy až zaráží. „Už několikrát se mi stalo, že mě málem "sejmul" řidič, který se rozhodl, že si udělá přes štrafování pokračování druhého pruhu. Nezajímá je, že je tam odbočovací pruh. Vyjíždění směrem na Slavkov od Velešovic je proto přes tuto křižovatku celkem nervy drásající záležitost, kolikrát to je dokonce otázka deseti až patnácti minut,“ pokračovala obyvatelka Velešovic.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Řešením je někdy složitá objížďka. „Rychlejší dokonce je, když to objedete celé přes Starou poštu a najedete pod dálnici. Já tedy ráda uvítám jakoukoliv změnu k lepšímu, bezpečnějšímu provozu, projetí a k připojení v této křižovatce,“ dodala Bulínová.

Po letech má Ředitelství silnic a dálnic k úpravě křižovatky už stavební povolení. „Na křižovatce se silnicí I/50 u obce Velešovice na Vyškovsku připravujeme její úpravu. Zahrnuje to zrušení autobusových zastávek stejně jako vybudování připojovacích a odbočovacích pruhů. Aktuálně je projekt ve fázi majetkoprávního vypořádání,“ informovala v pátek mluvčí silničářů Lucie Trubelíková s tím, že termín zahájení stavby zatím nelze odhadovat.

Starostka Velešovic Zdenka Šprtová usiluje o řešení situace dle svých slov už více než deset let. „Připojovací pruhy, podle již platného stavebního povolení, budou jak na Slavkov, tak na Brno“ potvrdila starostka.

Úsekové měření však může zařídit pouze pověřený úřad. „Požádali jsme proto Slavkov. Podle posledních informací již proběhlo výběrové řízení na realizaci a nyní pevně věřím, že jeho financování slavkovští zastupitelé schválí,“ doplnila.

Rizika pro místní jsou podle ní v současnosti značná. „Když vyjíždíte od Velešovic na Slavkov, s hrůzou očekáváte, zda se od Holubic „nevyřítí“ auto, které vzhledem ke značné rychlosti uvidíte vyjíždět z pod kopce až na poslední chvíli. Pokud by řidiči dodržovali stanovenou sedmdesátku, nebudou auta jedoucí od Velešovic v tak velkém ohrožení,“ dodala Šprtová.

Silničáři pokračují v pracích i jinde v regionu. „Třicátého září dokončíme na Vyškovsku opravu silnice I/47 v Ivanovicích na Hané. Minulý týden jsme dokončili opravu I/50 v průtahu obcí Brankovice a také úsek Brankovice- Malínky. V příštím roce máme v plánu opravit tři úseky, a to Křižanovice – Bučovice, Bučovice – Nesovice a úsek od obce Malínky až po hranici Zlínského kraje,“ prozradila jejich mluvčí Lucie Trubelíková.