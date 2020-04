U vstupu a v prostoru fitness centra jsou připravené desinfekce, které se využívají i k otření strojů po jejich použití. Samozřejmostí je i nošení roušek. Smyslu takových opatření Šavel nerozumí. „Je vidět, že na vládě asi nikdo necvičí. Možná mají vlastní fitka doma,“ diví se. Problém vidí především v hygienických podmínkách, které jsou také zásadně omezeny. „Lidé třeba nesmí využívat šatny a sprchy. Je možné si představit jak to bude vypadat, když takto půjde někdo po cvičení upocený třeba na cestu autobusem,“ stěžuje si Šavel.

Navzdory pochybnostem udělal se svými zaměstnanci maximum proto, aby požadavkům vyhověl. „Myslím, že jsme se na to připravili dobře, ale hlava mi to stejně nebere. Když hned uvolní půlku věcí, tak jim o zdraví lidí asi najednou tolik nejde,“ poznamenává.

Bolestivá je také otázka náhrad, na jejichž získání výhled alespoň v Callisto optimisticky nevypadá. Rozčilují ho i náhlé změny plánů vlády. „Původně jsme měli mít otevřeno až za měsíc. Rekonstruovala se u nás funkční zóna, kterou jsme ale kvůli urychlení nestihli dokončit. Vláda zkrátka najednou řekla, že můžeme za tři dny otevřít a to je šílenost,“ zdůrazňuje.

Narychlo tak museli změnit plány. „Celý víkend jsme kvůli tomu strávili od rána až do večera v centru, abychom všechno dali nějak dohromady. Další věc je, že s těmito podmínkami bude slabá návštěvnost. To že pak nevyděláme na nájem vládu nezajímá, hlavně že můžeme otevřít,“ říká.

Musel tak řešit otázku, jestli má za takových podmínek má vůbec smysl něco otevírat. „Neotevíral bych, pokud by nebyla konkurence. Proti opatřením se měla postavit všechna fitka, ale je to těžké,“ připouští. Některá centra podle něj nakonec přesto neotvírají.

Lidé zatím cvičit chodí. „Je to ale první den, takže je těžké odhadnout, co bude dál. Je ale vidět, že jich chodí méně a někteří se také vyjádřili, že k nám s rouškou nepůjdou. To mluví za vše,“ vyjmenovává majitel.

Za takových podmínek podle něj uvolnění nemá smysl. „Vláda to takto pouštět prostě neměla, a když ano, tak měla po dobu opatření kompenzovat ztráty,“ podotýká.

Lidé, kteří si zacvičit přesto chodí, však přijímají omezení bez problémů. „Respektují opatření, využívají dezinfekci a také nosí roušky. Vysvětluji jim, že my jsme si to nevymysleli a potřebujeme i tak jejich podporu,“ dodává Radek Šavel. Lidem se snaží vyjít vstříc i prodloužením permanentek od sedmadvacátého dubna o dobu, po kterou nemohli chodit na cvičení. I když připouští obtíže, věří, že se vše postupně vrátí do normálu.