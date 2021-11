„Současná šířka silnice je v ulici na pět metrů. To nestačí, protože ze zákona je nutný průjezd v každém směru po třech metrech. Jednosměrkou tak ušetříme prostor, který využijeme také ke zřízení parkovacích míst. Zatím to je ale pouze návrh, budeme otevření diskuzi a případným změnám,“ zdůraznil ve čtvrtek ivanovický starosta Vlastislav Drobílek.

Možný začátek úprav připustili představitele radnice už v druhé polovině příštího roku v případě zajištění dostatku peněz na pokrytí nákladů. Řešení stavebního povolení je na programu ještě na počátku roku 2022. Přímo v lokalitě bydlí třeba Růžena Nečasová. „Máme pouze jedno auto, v ulici ale parkují i další lidé, která tady nebydlí. Proto jsou mnozí nespokojení,“ potvrdila Nečasová.

Vyjádřila obavy nad dalším omezením možností pro parkování. Sama přitom zná ve Smetanově konkrétní místa, která by pro zřízení stání byla využitelná. S nedostatkem prostoru se tam místní obyvatelé střetávají denně. „Když třeba do ulice za jednou starší paní jedou její děti, tak nemají kde zaparkovat. Parkují proto na chodníku před jejím vjezdem,“ doplnila Nečasová.

Podle Drobílka v ulici obvykle stojí dvacet až pětadvacet aut a po případné úpravě se počítá s menším počtem parkovacích míst. „Je ale třeba zdůraznit, že parkovací místa zatím v ulici vyhrazená nejsou. Souvisí to také s nedostatečným prostorem, ale pravdou je, že ji využívají i někteří zaměstnanci Biovety. Uvolněný prostor by umožnil také odstavná stání, zatímco by zaručil třímetrovou šířku v jediném směru průjezdu,“ komentoval Drobílek.

SMETANOVA ULICE



Architekti navrhli ve studii její zjednosměrnění.



Její šířka neodpovídá obousměrnému provozu.



Místní se vyrovnávají s komplikovaným parkováním.



Úpravy přinesou parkovací stání i více zeleně.

Se studií se seznámil také opoziční zastupitel Jozef Konkol. „To místo znám osobně. Je mi jasné, že tato ulice není ideální, a proto se snažíme najít optimální řešení. Přikláním se k názoru pro zavedení jednosměrného provozu, úpravu zeleně a pro parkovací místa. Pokud je mi známo, jsou podány návrhy k další diskusi,“ připustil Konkol.

Parkování v ulici může s ohledem na její šířku komplikovat například průjezd pro hasiče, kteří se s podobnými problémy potýkají i jinde v kraji. „Vzhledem k tomu, že to nelze nějak statisticky sledovat, těžko objektivně zhodnotím, zda se situace obecně lepší nebo ne. Jsou místa, kde je se zaparkovanými auty problém a pak jsou místa kde není. Je to lokalita od lokality. Ve větších aglomeracích jsou tyto potíže samozřejmě častější,“ reagoval na dotaz Rovnosti mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Samotné parkování dle zákona problém není. „Problém vzniká tam, kde není dodržena řidiči elementární věc a to dostatek prostoru pro ostatní vozidla a případné vozidla integrovaného záchranného systému. Není to ale vždy vina řidičů. Některé silnice jsou tak úzké, že parkování vlastně legálně neumožní a v okolí není dostatek míst. Jde nejčastěji o parkování na sídlištích, ale nejen tam,“ vysvětlil krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek.

Zjednosměrnění a vytyčení parkovacích míst uznal jako nástroj ke zlepšení průjezdnosti. „Je to ale jako u všeho o lidech a o tom, jak se budou chovat. Důležitost tohoto problému vyvstane právě v okamžiku nutného zásahu hlavně vozidel hasičů,“ dodal Čížek.