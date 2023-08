Po víkendovém ochlazení bude rtuť na teploměru opět stoupat. Tepleji bude na východě republiky, zejména na jihovýchodě Moravy, kde teploty překročí i letních pětadvacet stupňů. Počasí podle meteorologů rozdělí Česko na studený západ a teplejší východ. Právě na Moravě se však mohou častěji objevit také bouřky. Ty budou podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) opět i velmi silné. Vydal před nimi dokonce varování.

Počasí v posledním prázdninovém týdnu | Foto: Deník koláž

Pršet bude v dalších dnech celkově hodně. Bouřky přejdou podle ČHMÚ přes jižní Moravu zejména v pondělí večer a v noci z pondělka na úterý. Ve východní části Jihomoravského kraje budou dokonce velmi silné s přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami. „Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro okresy Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna, Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou," informuje ústav. Na ústatním území regionu je úroveň varování o stupeň nižší.

„V pondělí bude pozvolna přecházet od západu k východu frontální vlna v rámci zvlněné studené fronty. Čekají nás vydatné srážky. Na některých místech spadne až padesát milimetrů vody. Už slabší srážky se potom objeví v úterý a částečně ve středu,“ vysvětlil situaci meteorolog Ivo Svoboda.

Silná bouře se prohnala regionem v sobotu 26. srpna. Nejvíce škodila v Hodějicích na Vyškovsku.

V Hodějicích silná bouřka ničila střechy. Hody ale pokračovaly, zpívalo se potmě

Vítr jim odnesl střechu i s krovy a tvárnicemi. Manželé z Hodějic sčítají škody

Silná bouře na Vyškovsku. Živel v Hodějicích ničil střechy a vyvracel stromy

V úterý bude na většině území zataženo až oblačno, postupně jen místy déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na devatenáct až dvaadvacet stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr.

Za zvlněnou studenou frontou postupující přes střední Evropu dále k východu k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu. Ve středu proto bude většinou oblačno, místy přeháňky. K večeru oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší denní teploty naměříme pouze mezi osmnácti a dvaadvaceti stupni. Foukat bude mírný severozápadní vítr.

V závěru prázdnin se oteplí na příjemné hodnoty

Ve čtvrtek bude sice na obloze opět hodně mraků, oblačnost se však může přechodně už protrhat. Nejvyšší denní teploty půjdou opět nahoru a koncem týdne se tak dočkáme teplot teplot mezi dvaceti až čtyřiadvaceti stupni. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.

Přestože tento týden bude už o něco chladnější a deštivější než ten předchozí, a to zejména v některých částech republiky, konec léta to podle Svobody není. „Po této studené a deštivé epizodě mají do střední Evropy dojít zase poměrně vysoké teploty, zřejmě až kolem šestadvaceti stupňů. Na vývoj si počkáme. Nyní by si však lidé v některých místech měli dát pozor na velké ochlazení, které bude znamenat nápor na imunitu,“ dodal Svoboda.