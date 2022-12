Že si vánoční stromy v květináčích získávají mezi lidmi oblibu, potvrdil Deníku pěstitel Roman Röss z Vyškovska. „Prodávat budeme na třech místech, ceny jsme oproti loňsku zvedli o třicet korun kvůli dražším květináčům. Není to nic markantního. Jedle s kořenovým balem v nádobách jsme začali nabízet koncem října, už teď máme polovinu vyprodanou,“ popisoval Röss zájem zákazníků.

Nejmenší smrky nabízí Röss za tři sta osmdesát korun včetně zabalení do ochranné sítě, za stejnou cenu pořídí lidé také méně obvyklou borovici. Normandská jedle vysoká do jednoho a půl metru vyjde na necelých šest set korun. Opracování kmene je možné za padesátikorunový příplatek. „Jedná se o dřeviny, které si pěstujeme na vlastních pozemcích. Poté, co si zákazník stromeček koupí, by měl také dbát na jeho údržbu,“ upozornil Röss.

Smrky stříbrné i pichlavé, borovice černé a normandské jedle nabízí přes patnáct let zákazníkům z Brněnska rovněž Jiří Kyjovský. Široký sortiment druhů i velikostí čerpá z Drahanské vrchoviny, prodej zahájí za dva týdny. Vánoční strom u něj lidé pořídí od čtyři sta sedmdesáti korun, konkrétně v brněnských Obřanech, Otnicích a Letonicích na Brněnsku a v Křenovicích na Vyškovsku. „Ceny jsem kvůli zdražení pohonných hmot a obalů zvýšil o dvacet korun. Největší shon po stromcích čekám poslední víkend před Vánoci a těsně před Štědrým dnem,“ odhadoval Kyjovský.

Důležitý je správný výběr i následná péče

Prodejci současně apelují na správný výběr a především následné uskladnění vánočních dřevin. „Stromek lze koupit i měsíc před Vánoci, ale je nutné jej skladovat na chladném a tmavším místě. Ideální jsou sklepy nebo garáže. Aby neuschl a zůstal přirozené zelený, měl by stát ve vodě až po spodní větvičky. Během příprav na slavnostní chvíle je potřeba zkrátit kmen o dva až pět centimetrů, postavit jej a připevnit do stojanu se zásobníkem vody. Až pak odstranit obalovou síť,“ nastínil vhodný postup zahradnický specialista z hobbymarketu Hornbach David Benda.

Kromě Hornbachu nabízí na Brněnsku vánoční stromečky mimo jiné Ikea nebo Hecht. Právě švédský řetězec se rozhodl pokračovat v trendu vrácení části peněz v případě, že zákazník doveze řezaný vánoční strom zpět na prodejnu a prokáže se účtenkou. Hecht se letos naopak chlubí nabídkou prémiových kavkazských jedlí ve třech velikostech, ty nejmenší koupí zájemci za bezmála tři sta korun.

Levnější alternativou je nejen pro Brňany nákup stromku ze Školního lesního podniku Masarykův les, který spadá pod brněnskou Mendelovu univerzitu. V nabídce jsou, stejně jako v předchozích případech, smrky, borovice i jedle, nejlevnější pořídí lidé od sto padesáti korun. „Jde o stromky řezané a zcela čerstvé. Smrky pochází z prořezávek, jež jsou z pěstebního hlediska nutné a stromky by jinak zůstaly v lese k rozkladu, jedle a borovice jsou z cílených maloplošných výsadeb na specifických místech, například pod elektrovody,“ přiblížila mluvčí Mendelovy univerzity Tereza Pospíchalová.

Na dobrou věc lze přispět třeba nákupem čtyřiceticentimetrových jedliček, které lidé v polovině příštího dubna znovu vysadí do volné přírody. „Náš rekord je prodej kolem patnácti set stromků, letos očekáváme o něco nižší počet zájemců. K dispozici máme asi dvanáct set jedliček, smyslem projektu je vracet zpět do brněnských lesů původní druh, a to jedli bělokorou. Jedna stojí sto padesát pět korun,“ sdělila ředitelka organizace Rezekvítek Tereza Žižková.

Brněnský ekonom Petr Pelc se poklesu zájmu o živé vánoční stromky neobává. „Záleží, jestli mají zákazníci nějakou jinou možnost. Lze pořídit umělohmotný stromek, který vydrží několik sezón, vstupní náklady můžou být ale několikanásobně vyšší, než při koupi řezaných dřevin. Záleží na prioritách každého individuálně. I když bude poptávka letos možná nižší, neočekávám výraznější pokles,“ zamyslel se Pelc.