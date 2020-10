Radní v pondělí vybrali dodavatele obleků. Stala se jím společnost Anorac z Holasic.

Jednotlivé zakázky v dynamickém nákupním systému radní zadávají podle aktuálních potřeb kraje a jeho příspěvkových organizací. Zavedení systému odsouhlasili na jeden rok.

Od pondělí je uzavřená Mateřská škola Proškovo náměstí. „Uzavření je na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice kvůli koronaviru. Obdobná situace je i v Mateřské škole Cihelní," sdělila starostka městské části Maloměřice a Obřany Klára Liptáková.

Děti se kvůli pandemii nepodívají ani do školky v ulici Kosmonautů ve Starém Lískovci. Od pondělí hygienici školku úplně zavřeli, a to nejméně do třicátého října. Jedna ze tříd jde do karantény. "Do odvolání je uzavřena oranžová třída z důvodu karantény. Obě paní učitelky jsou nemocné, jedna s pozitivním testem na Covid-19, druhá čeká na testy. Děti a pedagogické pracovnice oranžové třídy spadají do čtrnáctidenní karantény nařízené krajskou hygienickou stanicí," uvedla na stránkách školky Lucie Žigárdyová.

Jak dodala, hygieničtí pracovníci budou v nejbližších dnech obvolávat rodiče dětí z oranžové třídy a zjišťovat podrobnosti o zdravotním stavu.

Celkem 128 pacientů s onemocněním Covid-19 je hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. „Třináct je na anesteziologicko resuscitační klinice, z toho deset na umělé plicní ventilaci - jeden také na přístroji ECMO, zdravotní stav všech je vážný," sdělila v pondělí dopoledne mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Čtrnáct pacientů podle ní leží na jednotkách intenzivní péče na dalších klinikách, zbylí na lůžkách s kyslíkem a standardních lůžkách.

Ve Fakultní nemocnici Brno přibylo od pátku do neděle čtyřiatřicet pacientů s Covid-19. „153 je jich na standardních lůžkách, pětadvacet na jednotce intenzivní péče, dvanáct z nich na umělé plicní ventilaci," oznámila mluvčí zařízení Veronika Plachá.

Ve svatoanenské nemocnici je aktuálně nemocných také 111 zdravotníků. Mezi nimi je jednadvacet lékařů, pětaosmdesát nelékařských pracovníků a pět fyzioterapeutů. „V pracovní karanténě máme 160 zaměstnanců, v domácí třiačtyřicet. Dalších pětatřicet zaměstnanců je na ošetřovném člena rodiny," vyčíslila Lipovská.

Podle Plaché se nyní nachází v domácí karanténě zhruba dvě stě zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno.

V pondělí v areálu svatoanenské nemocnice otevřeli třetí odběrové místo. Nachází se stejně jako dvě předchozí místa v budově C. „Zájem o odběry je stále vyšší, v pondělí ráno bylo možné objednat se k nám nejdříve v sobotu 31. října. Denně teď budeme mít zhruba 330 stěrů. Ať už od veřejnosti našich pacientů nebo vybraných zaměstnanců," přiblížila Lipovská.

Obě laboratoře nemocnice nyní vyhodnocují necelých sedm set vzorků. „Za následující dva týdny se chceme dostat na celkové číslo třináct set a pomoci tak i dalším zdravotnickým zařízením, jejichž laboratorní kapacita není tak vysoká," doplnila Lipovská.

Pomoci ve svatoanenské nemocnici by měli medici a další vysokoškoláci se zdravotnickým zaměřením. Dvaačtyřicet jich již nastupuje tento týden do směn, osmnáct dalších se připravuje. „Prozatím se k nám nedostali žádní středoškoláci, zažádali jsme si o sedmašedesát," sdělila Lipovská.

Nové mobilní odběrové místo vznikne také ve Znojmě. Jeho vznik podpořili tamní radní, v pondělí o tom na sociální síti informoval starosta města Jan Grois. Místo bude určené pro samoplátce. „Schválili jsme výpůjčku pozemku u Louckého kláštera od prvního listopadu,“ napsal Grois.

S testováním od pondělka pomáhají i jihomoravští hasiči. "Do provozu zařazujeme dva mobilní odběrové týmy. Každý tým je dvoučlenný. Skládá se z profesionálních hasičů, kdy jeden je na postu řidiče a druhý v pozici vzorkovače. Posádky prošly odborným školením," vysvětlil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

MICHAL HRABAL, PETRA ŠEBKOVÁ