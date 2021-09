Bohatý dobový program najdou zájemci v sobotu v zámecké zahradě. „Začne hodinu po poledni a nabídne žongléry, šermíře či sokolníka. Pochopitelně nebudou chybět řemeslné stánky, historická hudba, ruské kolo na ruční pohon či historická střelnice. Zástupci mincovny také přijedou s dobovým stánkem a lisem, kde si zájemci sami vyrobí středověkým způsobem pamětní mince,“ doplnil místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

Ve zpřístupněných památkách najdou zájemci i kulturní program. „Například v naší obřadní síni na radnici zazní kromě zpěvu i příčná flétna. Navíc vůbec poprvé veřejnosti zpřístupníme bývalou vyškovskou synagogu po provedení výměny střešní krytiny, opravě krovu a stropu v interiéru,“ potvrdil vyškovský starosta Karel Jurka.

Na programu jsou také po celý víkend i komentované prohlídky hřbitova. Do akce se zapojí také Knihovna Karla Dvořáčka nebo Muzeum Vyškovska. Právě muzeum po letech nabídne možnost návštěvy kaple svaté Anny se zahradou. „V sobotu od 9.15 do 10.15 organizujeme prohlídku budovy knihovny, a to včetně veřejnosti nepřístupných prostor. O půl jedenácté dopoledne pak začíná kulturně-literární vycházka s Pavlínou Dobyškovou, sraz mají účastníci před budovou,“ komentovala organizátorka akcí knihovny Zdeňka Adlerová.

Novinkou letos bude v zámecké zahradě projekt Hvězdárny a planetária Brno v podobě detailních nafukovacích modelů vesmírných těles. „Půjde o osvětlené modely Měsíce a Marsu. Jsou navržené tak, aby byly pro zájemce zajímavé ve dne i po setmění. K dispozici budou v sobotu i neděli vždy od tří hodin odpoledne do pozdního večera. Jde o precizní modely, ze kterých budou mít návštěvníci pocit, že se opravdu jedná o kráterovitou rudou planetu nebo náš Měsíc,“ dodal ředitel Městského kulturního střediska Vyškov Luboš Kadlec.

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY VE VYŠKOVĚ O VÍKENDU:

Radnice (věž, obřadní síň, sklepy).

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Muzeum Vyškovska.

Kaple svaté Anny.

Bývalá synagoga na Masarykově náměstí.

Hřbitovní kostel a hřbitov ve Vyškově – výstava ve sklepení a komentované prohlídky.

Kostel Nejsvětější Trojice v Dědicích.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rychtářově.

Kaple Panny Marie Vranovské v Nosálovicích.

Kaple svatého Cyrila a Metoděje v Hamiltonech.

V neděli bude otevřený židovský hřbitov.