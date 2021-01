Velkokapacitní centrum na brněnském výstavišti je připraveno na plný provoz a koordinátoři rozhodli o lokalitě dalších dvou center. Chybí jediné: další vakcíny.

První týden

* počet naočkovaných: tisíce důchodců

* v očkovacím centru: přes 600

* mobilní týmy: až 500 denně

* problémy: přetížené telefonní linky, nezaregistrovaní zájemci

* novinky: očkovací centra ve Znojmě, Vyškově a Blansku

Jihomoravští zdravotníci za poslední týden naočkovali tisíce lidí nad osmdesát let. Přes šest set v brněnském očkovacím centru, 150 denně u svaté Anny a dalších více než čtyři tisíce v domovech pro důchodce. Některé dvakrát. „Klienti pěti domovů dostali již druhou dávku. Dalších dvaadvacet zařízení náš tým navštívil poprvé,“ informovala mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Bohunický mobilní tým zvládl za posledních čtrnáct dní naočkovat skoro dva tisíce seniorů. Svatoanenští až 250 denně.

Start očkování veřejnosti se však neobešel bez problémů. „První den očkování jsme narazili na problémy se seniory, dožadujícími se očkování bez termínu nebo registrace. To jsme se snažili vyřešit tím, že jsme vyčlenili administrativní pracovnici, která jim pomáhá se zaregistrovat,“ sdělila mluvčí brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny Dana Lipovská.

Osmdesátníci rovněž často volali do nemocnic a přetěžovali informační linky. Nevěděli totiž, zda jejich termín platí. Z toho důvodu pro ně bohunická nemocnice zřídila mailovou adresu FNBrno-ockovani@fnbrno.cz, kam mohou směřovat veškeré otázky. Odpověď dostanou do čtyřiadvaceti hodin.

Lidé se v areálu nevyznají

Komplikace nastaly i na výstavišti, kde se očkovací centrum nachází. Hlavní vstup je od pavilonu G2 daleko mnohé starší ročníky se v areálu nevyznají. „Proto jsme ve čtvrtek otevřeli i vstup G2, u kterého přímo staví tramvaj. Odtamtud je to jen pár metrů,“ doplnila Plachá.

Dle ní je tak vše připraveno na velkokapacitní očkování. Chybí jediné: vakcíny. Kvůli sníženým dodávkám očkovací látky do Evropy totiž krajské distribuční centrum dostalo jen polovinu slíbeného množství vakcín. „Lidé, kteří už mají první kolo za sebou, nebo jsou objednáni, vakcínu dostanou. Akorát se momentálně nemohou registrovat noví zájemci. Hospodaříme s tím, co přijde. V těchto chvílích nejsme schopni navýšit počet termínů. Rušit se ale nic nebude,“ podotkla.

Známé je taktéž umístění dalších očkovacích center. Ve Vyškově vyroste ve sportovní hale Základní školy Purkyňova, v Blansku v prostorách tamního okresního soudu v Hybešově ulici a ve Znojmě ve sportovní hale ve Dvořákově ulici. „Hala je bezbariérová, disponuje velkou plochou a dobrá je i dostupnost veřejnou dopravou i možnost parkování,“ popsala mluvčí znojemského úřadu Zuzana Pastrňáková.

Krajští koordinátoři rovněž vyzkoušeli, jak by mohlo vypadat očkování osmdesátníků, kteří nejsou v domovu a zároveň by se těžko dostávali do očkovacího centra. Pilotní test se uskutečnil ve středu v Těšanech na Brněnsku.

Důchodce obvolávali s instrukcemi zaměstnanci obce i přímo starosta. Celkem mělo být ve vesnici s přibližně 1300 obyvateli naočkováno šestačtyřicet seniorů, tedy většina ze všech místních starších osmdesáti let. Tři lidé o vakcínu neměli zájem. „Když mi paní úřednice zavolala, řekl jsem jí, že chci být první na řadě. Je to dobře zorganizované. Neměl bych problém kvůli očkování někam přijet autem. Za volantem se cítím jistější než na nohách, ale mnoha dalším to očkování přímo v místě určitě usnadní,“ svěřil se jeden z očkovaných Alois Dudek.

Pracovníci Fakultní nemocnice Brno ve středu rovněž oznámili, že hledají pomoc lékárníků, kteří by v centru připravovali vakcíny. Během dvou dnů se přihlásili desítky již hotových lékárníků, tak studentů farmakologie. „Vnímám to jako službu společnosti, obrovskou zásluhu v boji koronavirem mají zdravotníci, nyní jim můžeme skutečně pomoci. Přitom budeme dělat, to co děláme každodenně lékárnách, pečujeme o zdraví obyvatel. Mnohým z nás to navíc přinese i dobrý pocit, že může pomoci,“ sdělila vedoucí lékáren ve Fakultní nemocnici Brno. Šárka Kozáková.

Pro plynulý provoz velkokapacitního očkovacího centra je potřeba čtyřiadvacet lékárníků na den. Prozatím je jich tedy dostatek, avšak jakmile se v únoru očkování rozjede naplno, bude potřeba jejich řady doplnit.