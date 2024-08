Vedení České pošty okamžitě vypovědělo smlouvy na provozování všech sedmnácti pošt Partner a podalo trestní oznámení. Současně informovalo i starosty dotčených obcí.

„Volali mi ve čtvrtek navečer a o situaci mě obeznámili. S provozovatelem pošty Partner jsme i my jako obec měli v minulosti problémy, přesto jsme byli rádi, že nějakým způsobem fungovala. Postupně provozovateli odpojili plyn i elektřinu. Jednou bylo otevřeno, jindy zavřeno. Bylo to jako na houpačce,“ popsal Deníku starosta Těšan na Brněnsku Milan Strouhal.

Je vaše pobočka pošty zavřená? Seznam náhradních poboček najdete ZDE.

Pošta Partner podle jeho slov v obci zastává důležitou a nenahraditelnou roli. „Její uzavření je pro nás problém. Náhradní poštu máme nyní v Újezdu u Brna. Od nás tam žádný přímý spoj nevede. Služby pošty, především co se výběru důchodů týče, využívalo množství hlavně starších lidí. Situaci bude třeba co nejrychleji vyřešit,“ nechal se slyšet Strouhal.

Se zástupci České pošty se má vidět hned v pondělí. „Měli by nám nabídnout nového nájemce, který by se prostor ujal. To je ostatně jediná schůdná cesta. I za cenu toho, že bychom my jako obec fungování pošty Partner nějakým způsobem podpořili. Kupříkladu tím, že bychom platili energie,“ zamýšlel se těšanský starosta.



Ve čtvrtek večer se o hrubém porušení smlouvy s provozovatelem pošty Partner dozvěděl také dyjákovický starosta Josef Gajdošík. I on se má příští týden potkat se zástupci České pošty, aby se dohodl, co a jak dál.

„Budeme se snažit hledat co nejrychlejší řešení. I za cenu toho, že bychom dočasně funkci pošty Partner měli suplovat my na úřadě. Lidé, kteří její služby využívali, jsou z většiny v důchodovém věku. Předběžně jsme se dohodli, že by jim důchody rozváželi po domácnostech. A v případě, že by dotyční nebyli doma, nezbylo by jim, než se dopravit do sedm kilometrů vzdálených Jaroslavic,“ sdělil Gajdošík.

V Dyjákovicích žije necelých devět set obyvatel. Necelé dvě stovky z nich jsou v důchodovém věku. „Seniorů máme asi sto osmdesát. A dá se říci, že poloviny z nich se uzavření pobočky výrazně dotkne,“ vyčíslil starosta.

Podobné množství lidí je na poště Partner závislé i v Hevlíně. „K uzavření pošty Partner došlo ze dne na den. Ublíží to lidem a samozřejmě, že jde o velké omezení. Minimálně na týden do doby, než se se zástupci pošty v pátek potkáme. Rádi bychom se hned domluvili na dalším postupu. Jak s vedením České pošty, tak i s obcemi v okolí, kterých se uzavření pošty Partner dotklo,“ řekl redakci tamní starosta Lubomír Hort.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík ubezpečil, že důchody, které měly být vyplaceny na sedmnácti poštách Partner, budou adresátům předány buď na poště, jež bude poskytovat poštovní služby místo dosavadní pošty Partner, nebo pracovníky kontaktní sítě, kteří adresátům doručují listovní zásilky.

„Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány náhradní pobočky. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty Partner s novými provozovateli,“ informoval mluvčí. Dodal, že Česká pošta na finanční machinace provozovatele přišla díky svému systému kontroly. „Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli,“ ubezpečil Vitík.