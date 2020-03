Řidičům osobních aut se cesta ze Slavkova do Bučovic prodlouží

Ze Slavkova u Brna do Bučovic mají osobní auta a i motocykly téměř měsíc jezdit přes Žarošice. Povolení pro tuto objízdnou trasu začne platit od neděle 29. března. Jezdit po ní mají všechny vozy do 3,5 tuny, s výjimkou dopravní obsluhy do Křižanovic a Hodějic.

Silničáři začali s další opravou na silnici I/50 | Foto: Město Slavkov u Brna/Veronika Slámová