Za takzvané živé vánoční stromky si letos zákazníci z jihu Moravy připlatí. Většinou se však jedná o zdražení v horizontu několika desítek korun. Zhruba o padesát korun zdražil své stromy třeba pěstitel Roman Röss z Rousínova na Vyškovsku, a to kvůli vyšším nákladům na výplaty zaměstnanců. „Je to spíše kosmetická úprava,“ okomentoval Röss zvýšení cen.

Vánoční stromky v květináči včetně kořenového balu prodává již přibližně měsíc. Současně přiznává, že je o ně zájem, ačkoli je do Vánoc ještě poměrně daleko. Za jedli normandskou v květináči zaplatí zákazníci necelých šest set korun. „Výškově měří od jednoho do jednoho a půl metru. Zájem o tyto stromy je i před Vánoci, někteří si je totiž vystavují před domy, na terasy nebo je rovnou přesazují na své zahrady,“ vysvětlil pěstitel.

Hned na čtyřech místech na Brněnsku prodává vánoční stromy také Jiří Kyjovský. Konkrétně jsou jeho stromky k dostání v brněnských Obřanech, Křenovicích, Otnicích nebo Letonicích. S oficiálním prodejem začnou příští víkend, některé výpěstky již ale dodal do několika škol, kde vánoční stromky potřebují standardně dříve. Za vánoční strom v nádobě tam lidé zaplatí sedm set padesát korun, stromy jsou vysoké od osmdesáti do sto třiceti centimetrů.

„Poptávku po stromcích v květináčích s kořenovým balem máme, v takovém případě je ale nutné dodržet konkrétní postup, aby rostliny neutrpěly klimatický šok. Ceny zůstaly vesměs stejné, změnily se akorát v případě smrků stříbrných a pichlavých. Zhruba tisícovka nám jich uhynula, proto jsme museli požádat o spolupráci pěstitele na Olomoucku, kteří si nasadili vyšší ceny,“ podotkl Kyjovský. V případě zájmu provozuje dokonce rozvoz vánočních stromků po Brně až přímo domů.

Než lidé stromek v květináči přesunou do pohodlí svých obývacích pokojů, musí jej nejdříve aklimatizovat ve studené chodbě, garáži nebo ve sklepě, a to ideálně týden. „Poté ho můžeme dát do obytné místnosti na maximálně pět až sedm dní. Následně je potřeba ho přemístit zpět do přechodové místnosti a zhruba po týdnu se může dát ven. Po celou dobu je nutné stromek přiměřeně zalévat. Při mrazech je vhodné ho nechat v chladné místnosti, aby nepromrzl kořenový bal,“ upozornil muž.

Kromě drobnějších pěstitelů nakupují zákazníci stromky často také ve větších hobbymarketech. Nabízí je například prodejny Hornbach, Hecht nebo obchod s nábytkem Ikea. Za stejnou cenu jako v loňském roce nabízí dánské jedle právě Hornbach. Nejmenší stromky tam zájemci pořídí od tří set čtyřiceti korun, za největší, až čtyř a půl metrové vánoční stromy, zaplatí přes čtyři tisíce. Tyto majestátní stromy jsou však kvůli své velikosti dostupné pouze ve vybraných prodejnách.

Ekonom Lukáš Kovanda nicméně upozorňuje, že se letošní Vánoce stanou pravděpodobně nejdražšími v historii a zároveň nejchudšími za poslední léta. „Nálada spotřebitelů v Česku je totiž nyní nejhorší v celé historii měření od roku 2003. To vše signalizuje, že letošní Vánoce budou jak nejdražší v historii, tak ovšem také nejchudší za poslední řadu let. Místo dárků budou lidé platit účty za elektřinu či plyn,“ pokrčil rameny Kovanda.

