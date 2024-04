Hasiči spolu s jihomoravským hejtmanem vyzývají k opatrnosti při úterních oslavách. Přestože zákaz ohňů vyhlášen na Vyškovsku zatím není, je důležité při pálení čarodějnic dodržovat bezpečnostní pravidla.

Čarodějnice. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Do půlnoci z 1. na 2. května platí na většině území výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před nebezpečím vzniku požárů. Hrozbou je podle odborníků přetrvávající sucho v kombinaci se silnějším větrem. Jihomoravský kraj však zatím rozdělávání ohňů nezakazuje.

„Po konzultaci s našimi jihomoravskými hasiči zákaz rozdělávání ohňů nevydáváme, doporučujeme ale, aby se lidé drželi obecně známých pravidel a zbytečně nerozdělávali oheň na místech, kde by se mohl vymknout kontrole, typicky v blízkosti lesa nebo parků,“ vyzval hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Zbavení se Romů: starostka Černovic ustála kontroverzní výrok, rezignaci odmítla

Zákaz rozdělávání ohňů na jižní Moravě zatím neplatí. Opatrnost je ale na místěZdroj: HZS JMK

„V tuto chvíli není důvod, aby bylo vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pro Jihomoravský kraj,“ uvedli jihomoravští hasiči na sociální síti X. Připomínají ale, aby lidé byli na pozoru a dodržovali platné předpisy.

Tradiční obřady a slavnosti Pálení čarodějnic tak ohroženy nejsou, opatrnost je ale na místě. K obezřetnosti vyzývá kraj i kuřáky. Zejména v těchto dnech není vhodné odhazovat nedopalky na místech, kde by mohly způsobit požár.



Nahrává se anketa ...

Oheň by se měl rozdělávat pouze: • v kontrolovaných podmínkách a na vyhrazených místech • minimálně 50 metrů od okraje lesa, nejméně 100 metrů od jakéholiv stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov • bez použití vysoce hořlavých látek • za dozoru plnoleté osoby • s dostatečným množstvím prostředků vhodným k uhašení kontrolovaného ohně

Lidé mají při pálení „čarodějnických“ ohňů také ohlašovací povinnost. Pálení lze ohlásit přes internetový formulář.

Oběť stavby nové multifunkční haly v Brně. Ruší plány sportoviště za Lužánkami

V uplynulých letech se jihomoravští hasiči nesetkali při pálení čarodějnic se závažnými požáry. Co do celkového počtu požárů je letošní rok podle hasičů zatím klidný. Průměr posledních pěti let je od 1. ledna do 28. dubna 667 požárů. Letos evidují hasiči 554 požárů.