Sídlo základní umělecké školy, prostor pro aktivity místních spolků nebo moderní prostředí pro společenské akce. To vše mohou v budoucnu najít podle zvažovaných plánů města obyvatelé Slavkova ve Společenském centru Bonaparte. Pokračuje příprava architektonické soutěže.

Na neutěšený stav budovy centra, které zakoupilo město před dvěma lety od soukromého vlastníka, si dlouhodobě stěžují místní. „Cílem rozsáhlého projektu není pouhá oprava a údržba, ale komplexní modernizace s rozšířením možností využití. Ideou je také přemístění knihovny a informačního centra z prostor zámku. Multifunkční sál by měl být vybaven nejen pro pořádání kulturních a společenských akcí, ale také pro provoz kina,“ informovala mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Částečné opravy stavba absolvovala již v minulosti. „Architektonická soutěž může pomoci s nalezením místa pro nápady a vyčíslením stavebních nákladů. Nezajistí však dlouhodobě udržitelné fungování s jasně stanovenými příjmy a náklady,“ komentoval plány radnice například Vladimír Mašínský.

Největší společenský dům ve Slavkově se nachází na Palackého náměstí.



Provozovatelé poskytují velký společenský sál až pro 400 lidí, malý sál pro semináře nebo školící místnosti.



Je dějištěm koncertů, plesů nebo divadelních vystoupení.



Stav budovy si však po letech vyžaduje modernizaci.

Centrum je již v současné podobě hojně využívané pro společenské a kulturní účely. „Vzhledem k tomu, že jsem se v minulosti zasadil o to, aby stavba byla znovu plně ve vlastnictví města, za to jsem velmi rád. Věřím, že rekonstrukce budovy a modernizace sálů a zázemí je potřebná pro multifunkční využití budovy,“ komentoval bývalý starosta a současný opoziční zastupitel Ivan Charvát.

Centrum také dodnes stále slouží mimo jiné také jako náhrada za uzavřené kino Jas. Fanoušci české i světové filmové tvorby ho k tomu využijí i nadále.

Výsledek chystané architektonické soutěže napoví o další budoucnosti centra. „S tím v zásadě souhlasím. Je však otázkou, jaké bude zadání potřeb a definice činností, které by v nových prostorách měly být zajišťovány, a to i k návaznosti na využití dalších budov ve vlastnictví města. Při zadání rozsahu rekonstrukce a případného rozšíření je třeba brát v úvahu i investiční možnosti města, a to včetně dotačních,“ zdůraznil Charvát.

Projekt zahrne také blízkou proluku. „Tu asi před dvěma lety koupilo město. Je dlouhodobě nevyužívaná,“ dodala Slámová.

