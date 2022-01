„Na polovině území vzniknou obytné domy, zatímco počítáme se zachováním Druckerovi vily. Zbývající polovina území zahrnuje část navazující na řeku Litavu. Zůstala by volnočasovou zónou, kterou bychom do budoucna spojili s alejí a s parkovým prostorem za autobusovým nádražím,“ popisoval bučovický starosta.

Zmiňoval také prostor pro hřiště, které v létě využijí místní obyvatelé, zatímco po nastříkání tam přes zimní měsíce využijí ledovou plochu k bruslení. Zacílí tak zvláště na rodiny s dětmi. Nezastavená část prostoru pak poslouží jako určitá rezerva.

Řešení dopravy umožní řidičům v lokalitě průjezd podobný jako doposud. „Komunikace ale budou vícekapacitní. Počítáme se také s rozšířením parkování. Studií jsme chystali dlouhou dobu. Projekt zasluhuje velkou pozornost,“ zdůrazňoval Horák.

UP BUČOVICE



1946 – znárodnění akciové společnosti UP Závody.



1950 – přesun sídla z Brna do Bučovic.



Výroba ložnicového a kuchyňského nábytku, skříní a podobně.



Tisíce zaměstnanců.



1992-1993 – postupná privatizace.

Záměr má ale také stále některé kritiky. „Žiji asi tři sta metrů od území, o němž je řeč. Jádrem mojí kritiky byl fakt, jak se o takto významném a do budoucna pro město strategickém území rozhoduje,“ prohlásil Filip Zachariaš, který se v regionu angažuje za komunistickou stranu a psal kvůli UP závodům i otevřený dopis zastupitelům.

Odpůrci se sdružili do iniciativy, mnozí však na ně reagovali s nepochopením.

„Nechápu, co je špatně na výstavbě rodinných domů v lokalitě bývalých UP závodů. Nejde přece ani o zastavění celého areálu. Kde jinde vniknou nové obytné čtvrti než v centru města? To zakladatelé iniciativy pokládají za lepší, aby se zastavovala zemědělská půda novými domy a byty,“ ptala se v komentáři na jejich stránce třeba Jana Pokorná.

Připomněla také využití části areálu UP pro volnočasové aktivity a sportoviště. „Plánuje se přímé propojení se sportovním areálem v zámecké aleji. Kolem Litavy vznikne stezka. Co je špatně? Likvidace areálu UP a přeměna na moderní obytnou čtvrt je podle mě jedna z nejlepších věcí, co může naše město potkat,“ pokračovala Pokorná.

Nejstarší bučovická hala v areálu padla při demolici před čtyřmi lety v srpnu. Při bouracích pracích se dělníci postupně zaměřovali i na menší budovy. Město chátrající areál předtím odkoupilo za sedmadvacet milionů korun, aby prostor smysluplně využilo.

Nábytkářská výroba se v Bučovicích původně rozrostla díky těsnému spojení s masivní výstavbou nových sídlišť. Podle vzpomínek někdejších pracovníků tady vznikaly třeba ložnice s nezbytným vybavením. „Závody skončily zprivatizované hned na začátku devadesátých let a to buď prostřednictvím kupónové privatizace nebo prodejem. Postupně přešly do vlastnictví akcionářů z celého tehdejšího Československa,“ vysvětloval postupný úpadek Lenka Šmahelová, která se historií závodů i jejich výrobky podrobně zabývala.