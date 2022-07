Zmínila přitom původní účel místa k tréninkům na inline bruslích, skateboardech, koloběžkách a podobně. V blízké době nejsou plány na další využití prostoru. „Je třeba připomenout, že se tam počítá s výstavbou nové svazkové základní školy. I když je vše teprve v počátcích, větší investice proto v této lokalitě aktuálně nemají smysl. Stavba tam může začít skutečně v řádu ohlášených pěti let, pokud bude vývoj příznivý,“ vysvětlila Slámová.

Například budování hřiště, u kterého by za pár let byla stejně nutná demolice, by tady podle ní bylo ztrátou času. Samotné nádraží jinak pokrývají moderní kamery s nočním viděním. „Ty jsme dále umístili také v areálu vlakového nádraží, kde ale spíše nahrazují původní starší zařízení,“ vysvětlila mluvčí Slavkova.

Změny si vyžádaly mimo jiné dotažení chybějícího optického kabelu. Město v uplynulých měsících dokončilo spuštění kamerového systému v dalších lokalitách. Kamery střeží také prostor před školami v opravené ulici Malinovského a části ulice Tyršova.

Kamerový systém slouží jako prevence v celém městě, ve kterém jsou případy kriminality různorodé. Mimo vandalismus to jsou také krádeže. „Od začátku roku jsme například mířili už desetkrát do jedné z prodejen ve Slavkově právě kvůli krádežím, ve všech případech se jednalo o přestupky. Pachatelům hrozí buď pokuta na místě, nebo maximálně správní řízení,“ komentoval policejní mluvčí Pavel Šváb.

Skladba lidí, kteří se podle něj podobné činnosti dopouštějí, je pestrá. „Převažují muži, ale kradou i ženy. Zaměřují se na různé zboží, zvláště pak na alkohol, oblečení, ale i baterie nebo nářadí,“ uzavřel Šváb.

Dohled kamer řešili v souvislosti s děním ve Slavkově mimo jiné i obyvatelé nedalekých Milešovic. „O tomto řešení jsme zatím jen diskutovali, a to už před několika lety. Posun k realizaci nenastal přímo kvůli případům vandalismu v naší obci, ale spíše kvůli těm, které se začaly objevovat Slavkově a některých přilehlých obcích. Hrozila možnost, že se to rozšíří i k nám…,“ popsal milešovický starosta Bohdan Tišer.

Kamery už podle něj dohlíží nad návsí a dalšími veřejnými prostranstvími, Milešovice se tak připojily k některým dalším obcím v regionu. „Museli jsme kvůli tomu řešit i elektrifikaci hřbitova, ale tuto překážku jsme již překonali,“ dodal Tišer.