"Ty přitom nejsou určeny pouze pro ně. Vídáme zde spousty manželských párů, seniorů a mladých lidí. Hry se u nich těší velké oblibě a značnému ohlasu. Vzhledem k aktuálním opatřením jde totiž o jednu z mála aktivit, kterou mohou návštěvníci využít, projít se na čerstvém vzduchu a něco nového se dozvědět," uvedla ředitelka zámku Eva Oubělická.

Po velkém úspěchu z vánočních svátků hledají návštěvníci parku momentálně ztracený poklad. "Již brzy ale budeme zpřístupňovat hru novou, ve které budou hledat mezi souhvězdími. Současně připravujeme ještě další hru tak trochu z říše zvířat. V podobných aktivitách chceme pokračovat přinejmenším do jarních měsíců," prozradila ředitelka.

Zámecký park je denně volně přístupný bez vybírání vstupného. "Samotné zadání hry je jednoduše zpracováno tak, aby si mohli zahrát i ti nejmenší. Informace o aktuálním dění průběžně zveřejňujeme na našem webu a facebooku," přiblížila Oubělická.

Aktivita mnohé nadchla. "Nápad s hrami je úžasný. Byli jsme na všech a užili jsme si to všichni. Nejvíc se líbila Honba za ztraceným pohádkovým pokladem," komentovala na sociálních sítích zážitek z vánočních svátků třeba Lucie Dvořáková.

Hry jsou postavené na připravených stanovištích ve spodní části parku, kde účastníci zjišťují informace a odpovědi na připravené otázky. Pokud dokáží dát dohromady heslo, v informačním centru na ně za to čeká odměna.

Současné uzavření zámku nesouvisí přímo s covidem. Jeho zaměstnanci využívají v tomto období přestávku každoročně. "Tento čas je oproti jiným památkám dosti zkrácen ani ne na tři měsíce. Využíváme vždy k pravidelné údržbě, úklidu objektu a přípravě nových výstav a akcí. Věříme, že zámecké brány otevřeme návštěvníkům již pětadvacátého března dle plánu," prohlásila ředitelka zámku.

Připravené přitom budou například také nové kostýmy pro mimořádně populární dětské prohlídky, které na zámku připravuje tým průvodců. Loni si získala velkou popularitu třeba pohádka o Popelce, kterou sehráli pro publikum napříč sály zámku. "I když jsou prohlídky náročné a na konci nemáme už ani sílu slavit, vždycky si je užíváme a baví nás to. Je to mimo jiné oživení pracovní náplně a prostor pro uměleckou seberealizaci. Děláme to všichni moc rádi a myslím, že je to i poznat protože ohlasy bývají v drtivé většině pozitivní," komentoval vedoucí průvodců David Kučera.

Standardní prohlídky v online podobě tu neprovádí. "Nicméně na našem youtube kanále jsou k dispozici některé prohlídky či aktivity z našich interiérů, kdy se snažíme jednoduchou formou našim sledovatelům přiblížit krásu a historii našeho zámku. Najdou tam třeba výklad o krásných zámeckých freskách či prohlídku zámku s hercem Václavem Vydrou," dodala Oubělická.